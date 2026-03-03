Bầu cử Quốc hội và HĐND: Đà Nẵng chuẩn bị chu đáo các điều kiện cho ngày bầu cử

Cùng với hoạt động tiếp xúc cử tri, đến thời điểm này, các địa phương, đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã triển khai các bước theo quy định của Luật Bầu cử, chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, đẩy mạnh tuyên truyền để ngày bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp thật sự là ngày hội toàn dân.

Tính đến thời điểm này, thành phố Đà Nẵng có gần 2,2 triệu cử tri. Công tác rà soát, lập và niêm yết danh sách cử tri được triển khai chặt chẽ, đúng quy định.

Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, kỹ thuật tại các đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố và đại biểu Hội đồng Nhân dân xã đang được triển khai đồng bộ, đúng quy trình, quy định của Luật bầu cử.

Ông Lê Văn Ninh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chiên Đàn, thành phố Đà Nẵng cho biết đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã được địa phương thực hiện theo đúng nội dung, yêu cầu của Luật bầu cử. Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử, các khu vực bỏ phiếu đã được thành lập và hoạt động tích cực.

Các bộ phận giúp việc cho Ủy ban Bầu cử đang hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ của mình. Về cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ cuộc bầu cử, địa phương đã tu sửa, trang trí các nhà văn hóa thôn, hệ thống truyền thanh cơ sở được nâng cấp, đảm bảo công tác tuyên truyền được thường xuyên, liên tục để người dân tích cực tham gia bỏ phiếu, thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ công dân của mình.

Tại xã Tiên Phước, là địa phương có diện tích tự nhiên lớn, dân số đông, ông Nguyễn Hùng Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tiên Phước cho biết mọi công tác chuẩn bị đã được chuẩn bị chu đáo.

Cử tri theo dõi danh sách, tiểu sử các ứng cử viên được niêm yết công khai tại nhà sinh hoạt cộng đồng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền trực quan được tăng cường. Việc niêm yết danh sách cử tri, danh sách ứng cử viên đã hoàn thành. Công tác trang trí tại các điểm bỏ phiếu đang được tiến hành, đảm bảo hoàn thành trước ngày bầu cử.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng chia sẻ tại các buổi tiếp xúc cử tri, hầu hết ý kiến đều cho rằng trong bối cảnh phát triển mới, thành phố Đà Nẵng có không gian phát triển gấp nhiều lần sau khi sáp nhập đơn vị hành chính.

Vì vậy, cử tri mong muốn các ứng viên khi được bầu làm đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp phải phát huy bản lĩnh và trí tuệ của mình để góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng phát triển nhanh và bền vững, hướng tới mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị sinh thái, hiện đại, trung tâm kinh tế-xã hội lớn của khu vực miền Trung-Tây Nguyên.

Các panô tuyên truyền được trang trí trang trọng tại khu trung tâm thành phố. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Tại buổi tiếp xúc cử tri, các ứng cử viên đều nhấn mạnh sẽ phấn đấu hết mình để thật sự xứng đáng với sự tin tưởng của người dân, đồng thời lắng nghe, tiếp thu đầy đủ, trung thực ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri, kịp thời phản ánh với Quốc hội, cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết những ý kiến đóng góp định hướng chiến lược hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng quản trị phát triển của thành phố Đà Nẵng và của cả nước, góp phần xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố văn minh, hiện đại.

Cùng với sự nỗ lực của các địa phương, công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp đang được các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tích cực chuẩn bị.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã phát động đợt thi đua cao điểm chủ đề “Đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại đơn vị.

Đại tá Trần Hồng Quế, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 nhấn mạnh cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đất nước, thể hiện quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân. Đây không chỉ là ngày hội lớn của toàn dân mà còn là dịp để người dân lựa chọn những đại biểu thật sự tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn và bản lĩnh để đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Từ nhận thức đó, Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 xác định công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm của đơn vị. Vì vậy, ngay từ khi có văn bản hướng dẫn về bầu cử của cấp trên, chúng tôi đã quán triệt nghiêm túc, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để tất cả cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị nắm vững được mục đích, yêu cầu và nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác bầu cử.

Bên cạnh đó tổ chức rà soát danh sách cử tri, xây dựng kế hoạch tham gia bầu cử một cách cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên, đảm bảo mọi điều kiện về con người, phương tiện và cơ sở vật chất phục vụ công tác bầu cử.

Theo Đại tá Trần Hồng Quế, đến thời điểm này, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương để làm tốt công tác chuẩn bị, thực hiện tốt việc trao đổi thông tin, hiệp đồng chặt chẽ, xử lý tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ; tăng cường tuần tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển, góp phần đảm bảo an toàn tuyệt đối cho ngày bầu cử.

Đối với lực lượng trên các tàu thực thi nhiệm vụ trên biển, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã phối hợp chặt chẽ cùng các địa phương, đặc khu, đảm bảo cán bộ, chiến sỹ tham gia bầu cử đầy đủ, an toàn, đúng quy định.

Ngày bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang đến gần. Với sự chuẩn bị chu đáo từ cơ sở và ý thức trách nhiệm của cử tri, ngày bầu cử sắp đến sẽ thật sự là ngày hội của toàn dân, là dịp để người dân thể hiện quyền làm chủ của mình trong việc góp phần xây dựng chính quyền của dân, do dân và vì dân./.

