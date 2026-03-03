Hội đồng Bầu cử Quốc gia kiểm tra, giám sát tại tỉnh Quảng Ninh

Ngày 3/3, Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia do bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia làm trưởng đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại Quảng Ninh.

Qua báo cáo định kỳ và kết quả khảo sát thực tế tại một số tổ bầu cử, Đoàn giám sát ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Ninh trong việc ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể, chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ công tác bầu cử.

Đến nay, tỉnh đã hoàn thành các hội nghị hiệp thương, lập và công bố danh sách chính thức người ứng cử theo đúng quy định.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh ghi nhận, đánh giá cao cách làm sáng tạo, hiệu quả của các tổ bầu cử tại Quảng Ninh, đặc biệt trong công tác chủ động, chuẩn bị, trang trí, khánh tiết và thi đua sôi nổi giữa các tổ bầu cử. Những cách làm hay, hiệu quả cần được nhân rộng.

Quảng Ninh đã triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 một cách nghiêm túc, toàn diện, đúng quy định của pháp luật và các văn bản chỉ đạo của Trung ương.

Bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia, phát biểu tại buổi làm việc với Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh công tác bầu cử được triển khai trong điều kiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy; mô hình chính quyền địa phương 2 cấp mới đi vào vận hành, đội ngũ cán bộ ở nhiều địa bàn còn mới, chưa thật sự thông thạo địa bàn, dân cư. Những yếu tố này đòi hỏi công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở địa phương phải quyết liệt hơn, sát sao hơn, trách nhiệm hơn nữa.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nêu rõ Quảng Ninh cần bám sát chỉ đạo, thực hiện nghiêm các Kết luận của Trung ương về việc bầu đúng, bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, quan tâm đến đại biểu ở Trung ương được giới thiệu về ứng cử tại địa phương; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ toàn bộ các bước còn lại của quy trình bầu cử, kể cả công việc sau ngày bầu cử; bảo đảm đúng tiến độ, đúng pháp luật, không để xảy ra sai sót.

Tỉnh tổ chức tốt hoạt động vận động bầu cử, tạo điều kiện bình đẳng cho người ứng cử thực hiện quyền theo luật định; bảo đảm chương trình hành động thiết thực, gắn với đặc thù tỉnh biên giới, công nghiệp, dịch vụ, du lịch và kinh tế biển.

Các tổ bầu cử rà soát, cập nhật danh sách cử tri chính xác, đầy đủ, đặc biệt tại địa bàn có biến động dân cư lớn như khu công nghiệp, khu kinh tế, khu du lịch; cử tri tạm trú, công nhân làm việc theo ca; cử tri tại xã biên giới, hải đảo; người cao tuổi, người khuyết tật, bảo đảm mọi công dân đủ điều kiện đều thực hiện được quyền bầu cử.

Quang cảnh buổi làm việc của đoàn với Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh yêu cầu Ủy ban bầu cử các cấp tăng cường tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho cơ sở, nhất là ở những địa bàn mới sáp nhập, các cán bộ mới nhận nhiệm vụ, chưa có kinh nghiệm; xây dựng phương án, kịch bản xử lý tình huống; khoanh vùng địa bàn trọng điểm, không để bị động, bất ngờ.

Tỉnh bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là tại khu vực biên giới, cửa khẩu, cảng biển, địa bàn nhạy cảm; chủ động phòng ngừa, xử lý thông tin xấu độc, hành vi lợi dụng bầu cử để gây chia rẽ, mất ổn định.

Tỉnh triển khai hiệu quả ứng dụng chuyển đổi số trong bầu cử, bảo đảm hệ thống vận hành thông suốt, an toàn, chính xác; kiểm tra kỹ trước, trong và sau ngày bầu cử, không để xảy ra sự cố vào thời điểm tổng hợp, báo cáo kết quả.

Địa phương chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, kinh phí, nhân lực, rà soát toàn bộ khu vực bỏ phiếu; bảo đảm điều kiện đi lại, thông tin liên lạc tại địa bàn miền núi, hải đảo; thông tin kịp thời cho cử tri về thời gian, địa điểm bỏ phiếu; tổ chức trang trí, khánh tiết trang nghiêm, đúng quy định…

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Lê Văn Ánh chia sẻ tỉnh đã thành lập 1 Ủy ban bầu cử tỉnh, 54 Ủy ban bầu cử cấp xã; 3 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội để bầu 9 đại biểu Quốc hội (trong đó có 3 đại biểu Trung ương, 6 đại biểu địa phương); 15 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh để bầu 56 đại biểu; 363 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã để bầu 1.115 đại biểu, cùng với 1.243 Tổ bầu cử, tương ứng 1.243 khu vực bỏ phiếu.

Việc thành lập các tổ chức này được thực hiện đúng thẩm quyền, đúng trình tự, kịp thời, tạo nền tảng quan trọng cho các bước tiếp theo.

Công tác tổ chức các hội nghị Hiệp thương bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, bảo đảm cơ cấu, thành phần, số dư theo quy định. Đặc biệt tỷ lệ nữ ứng cử đạt mức khá cao (tỷ lệ nữ đạt 40%; đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đạt 48,38%; đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã đạt 44,43%), thể hiện sự quan tâm đến bình đẳng giới và chất lượng đại biểu.

Công tác tiếp nhận hồ sơ người ứng cử, tập huấn nghiệp vụ, thông tin tuyên truyền và bảo đảm an ninh trật tự phục vụ bầu cử được triển khai chủ động, đồng bộ, đúng quy định.

Bí thư Đảng ủy phường Bãi Cháy Nguyễn Hoàng Quý thông tin, Ủy ban bầu cử phường đã tuyên truyền kỹ đến các thành viên tổ bầu cử, tận dụng nhóm zalo tuyên truyền đến cử tri, đảm bảo cơ cấu, thành phần theo quy định.

Bãi Cháy niêm yết danh sách cử tri, tổng hợp thay đổi cử tri để nắm được và thay đổi kịp thời. Việc trang trí, khánh tiết đã sẵn sàng và xong sớm hơn so với kế hoạch, chủ động các tình huống phát sinh; không có đơn thư, khiếu nại tố cáo đối với các đại biểu ứng cử. Người dân phấn khởi chờ đến ngày bầu cử.

Trước đó, đoàn đã kiểm tra, khảo sát tại khu vực bỏ phiếu Hùng Thắng 1, Bãi Cháy 5B, phường Bãi Cháy.

Tại các điểm kiểm tra, đoàn ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, chuẩn bị của khu phố để hoàn thành các phần việc cho ngày hội lớn./.

