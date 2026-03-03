Bầu cử Quốc hội và HĐND: Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền ở Điện Biên

Tỉnh Điện Biên thực hiện đa dạng hóa hình thức tuyên truyền nhằm giúp người dân dễ hiểu, nắm rõ để thực hiện đúng quyền công dân, hướng đến bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Sau sáp nhập, Sín Thầu là xã có diện tích tự nhiên lớn nhất tỉnh Điện Biên. Xã hiện có 21 bản, với trên 1.300 hộ, hơn 6.100 nhân khẩu, là nơi sinh sống của 7 dân tộc anh em.

Hướng về Ngày hội non sông, chính quyền địa phương đã huy động nhiều lực lượng gồm Biên phòng, các tổ chức hội, đoàn thể tham gia tuyên truyền bằng nhiều hình thức như treo băng-rôn, khẩu hiệu tại các bản làng, tuyến đường chính, xe lưu động đi đến từng bản để đưa thông tin bầu cử đến với người dân.

Bí thư Đảng ủy xã Sín Thầu Đặng Thành Huy cho biết, ngoài hình thức tuyên truyền truyền thống như treo băng rôn, khẩu hiệu, xe lưu động... địa phương còn đẩy mạnh cập nhật thông tin trên trang mạng xã hội và các nhóm Zalo cộng đồng.

Xã thành lập các đội phụ nữ, thanh niên, mặt trận trực tiếp đến các thôn, bản tuyên truyền thông qua các cuộc họp, sinh hoạt bản nhằm giúp người dân nắm rõ mọi thông tin để từng bước thực hiện. Đặc biệt, xã in tờ rơi được biên tập bằng nhiều thứ tiếng phù hợp với văn hóa của từng dân tộc để hướng dẫn người dân về quy trình, cách thức bỏ phiếu.

Sự đa dạng về hình thức tạo nên không khí phấn khởi, góp phần nâng cao nhận thức, tăng thêm niềm tin của nhân dân đối với ngày hội bầu cử, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Cùng đẩy mạnh tuyên truyền tại các xã vùng sâu, vùng xa, xã biên giới, tại địa bàn trung tâm, trên các tuyến phố cũng đang được trang hoàng lộng lẫy với rất nhiều pano, băng rôn, khẩu hiệu, cờ, phướn, cờ Tổ quốc... sẵn sàng cho “Ngày hội non sông.”

Cử tri phường Điện Biên Phủ tham gia ý kiến tại Hội nghị. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Phó Trưởng tiểu Ban tuyên truyền, Quyền Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên Trần Hải Hà thông tin, đơn vị đã xây dựng hệ thống maket khẩu hiệu, “cụm check-in,” tổ chức in ấn, treo băng-rôn, khẩu hiệu, cụm pa nô tuyên truyền trên các trục đường chính thuộc phường Điện Biên Phủ, Mường Thanh. Đơn vị tiếp nhận 41 tranh mẫu tuyên truyền bầu cử do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành; in 2 tranh mẫu (số lượng 4.000 bản) gửi về các tổ bầu cử tại các điểm bầu cử; biên tập, thu thanh bài tuyên truyền mặt đường, gửi 45 xã, phường...

Công tác tuyên truyền trên báo chí được thể hiện dưới nhiều hình thức phong phú như tin, bài phản ánh, phóng sự, chuyên đề, tọa đàm, phỏng vấn, infographic, video clip..., góp phần nâng cao nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm và sự đồng thuận xã hội, nhất là trong vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Báo và phát thanh, truyền hình Điện Biên đã mở mới chuyên mục “Bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp” trên báo in Điện Biên Phủ; tiểu mục truyền hình “Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI - 15/3/2026” với thời lượng 3-5 phút, phát sóng vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hằng tuần.

Các cơ quan báo chí thực hiện nhiều tin, bài, phóng sự, chương trình, chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền về bầu cử. Nhiều địa phương sử dụng hiệu quả hệ thống loa phát thanh cơ sở và loa phát thanh lưu động để tuyên truyền. Các địa phương chủ động nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội về cuộc bầu cử; kịp thời định hướng, phát hiện, đấu tranh, phản bác, vạch trần luận điệu xuyên tạc, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội.

Bà Lò Thị Mừng, Bản Ten B, phường Mường Thanh cho biết: Cử tri không chỉ nắm thông tin về bầu cử qua loa phát thanh của nhà văn hóa bản, mà còn được các cán bộ phường đến tận bản, cung cấp đầy đủ danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp và trả lời câu hỏi của cử tri. Sau các cuộc tiếp xúc, vận động bầu cử của ứng cử viên, cử tri sẽ lựa chọn và bầu ra những người xứng đáng vào ngày 15/3.

Tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, toàn tỉnh Điện Biên có 429.015 cử tri; tỉnh đã thành lập 277 đơn vị bầu cử (3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 11 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 263 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã), 926 khu vực bỏ phiếu.

Số lượng đại biểu Quốc hội được bầu là 7 (hiện có 13 người ứng cử); số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu là 50 (hiện có 83 người ứng cử); Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu 926 đại biểu (hiện 1.556 người ứng cử)./.

Các mốc thời gian chính từ nay đến Ngày toàn dân đi bầu cử 15/3 Cuộc bầu cử góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.