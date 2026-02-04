Đà Nẵng: Khánh thành Biển tên Ủy ban Nhân dân đặc khu Hoàng Sa

Chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026), ngày 4/2, Ủy ban Nhân dân đặc khu Hoàng Sa (thành phố Đà Nẵng) tổ chức Lễ khánh thành Công trình Biển tên Ủy ban nhân dân đặc khu Hoàng Sa.

Đây là công trình mang ý nghĩa chính trị, lịch sử và pháp lý đặc biệt quan trọng đối với thành phố Đà Nẵng, khẳng định vững chắc chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng nhấn mạnh, từ khi được Trung ương giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước đối với Hoàng Sa, chính quyền thành phố Đà Nẵng luôn xác định đây là trách nhiệm chính trị đặc biệt quan trọng; kiên trì, nhất quán triển khai các hoạt động quản lý hành chính, lưu giữ và phát huy các tư liệu lịch sử-pháp lý; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đối nội, đối ngoại; kết hợp chặt chẽ giữa lý lẽ pháp lý, bằng chứng lịch sử với sức mạnh của văn hóa, giáo dục và ngoại giao nhân dân trong bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Quá trình này, Ủy ban Nhân dân đặc khu Hoàng Sa đã phát huy tốt vai trò là đầu mối chuyên trách; từng bước xây dựng Hoàng Sa trở thành một “địa chỉ đỏ” về giáo dục truyền thống yêu nước, ý thức chủ quyền, đặc biệt đối với thế hệ trẻ.

Việc Nhà Trưng bày Hoàng Sa được công nhận là điểm du lịch từ năm 2019 đã góp phần đưa Hoàng Sa đến gần hơn với nhân dân, bạn bè quốc tế; trở thành không gian giao thoa giữa nghiên cứu khoa học, giáo dục lịch sử và quảng bá hình ảnh Việt Nam yêu chuộng hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế.

Trong bức tranh phát triển tổng thể của Đà Nẵng, Hoàng Sa luôn giữ một vị trí đặc biệt, thiêng liêng và không thể thay thế. Hoàng Sa không chỉ là một địa danh hành chính, mà là biểu tượng của chủ quyền quốc gia, của lịch sử đấu tranh bền bỉ, kiên cường của dân tộc Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước.

Mỗi công trình, mỗi dấu mốc được xây dựng tại đây đều mang trong mình giá trị biểu trưng sâu sắc, góp phần khẳng định một cách rõ ràng, trang trọng và bền vững: Hoàng Sa là của Việt Nam.

Ngày 1/7/2025, cùng với việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính theo các nghị quyết của Trung ương và thành phố, huyện Hoàng Sa chính thức được đổi tên thành đặc khu Hoàng Sa.

Đây là một trong 13 đặc khu của cả nước và là một trong 94 đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Đà Nẵng, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Trung ương, đồng thời khẳng định trách nhiệm lớn lao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với Hoàng Sa.

Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Hoàng Sa Trần Thị Kim Hoa cho biết việc hoàn thành công trình Biển tên không chỉ tạo điểm nhận diện hành chính cho đặc khu, mà còn góp phần khẳng định chủ quyền Việt Nam đối với Hoàng Sa; đồng thời, phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước và quảng bá hình ảnh Hoàng Sa đến với nhân dân và du khách.

Công trình Biển tên Ủy ban nhân dân đặc khu Hoàng Sa được xây dựng như một tổ hợp thống nhất gồm biển tên, bia chủ quyền, cột cờ và hệ tường đá phía sau.

Biển tên gắn với mô hình bia chủ quyền được tham khảo nguyên mẫu bia chủ quyền do người Pháp thay mặt chính quyền An Nam dựng tại đảo Hoàng Sa năm 1938.

Bia đá granite nguyên khối cao 2,5m, gần đỉnh gắn ngôi sao vàng năm cánh; hai mặt bên khắc dòng chữ khẳng định Hoàng Sa thuộc lãnh thổ Việt Nam; mặt chính diện gắn biển tên cơ quan và địa chỉ trụ sở Ủy ban nhân dân đặc khu Hoàng Sa.

Điểm nhấn của công trình còn là cột cờ được xây dựng với móng bê tông cốt thép, chân đế bằng đá nguyên khối, thân cột bằng vật liệu chống gỉ, tạo hình ảnh Quốc kỳ tung bay trang nghiêm trước trụ sở đặc khu.

Phía sau là hệ tường đá kích thước 10,5m x 3,5m, khắc nội dung khẳng định Hoàng Sa là bộ phận lãnh thổ thuộc chủ quyền Việt Nam bằng tiếng Việt và tiếng Anh, phục vụ đồng thời công tác tuyên truyền đối nội và đối ngoại.

Công trình hoàn thành không chỉ góp phần hoàn thiện không gian kiến trúc cảnh quan tại trụ sở đặc khu Hoàng Sa mà còn trở thành điểm tham quan, trải nghiệm, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm và niềm tự hào dân tộc cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, qua đó tiếp tục khẳng định quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Dịp này, Nhà Trưng bày Hoàng Sa tổ chức trưng bày chuyên đề về tư liệu dựng bia chủ quyền, giới thiệu các tư liệu lịch sử, pháp lý và hình ảnh về quá trình thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước, đấu tranh bảo vệ chủ quyền đối với Hoàng Sa./.

