Xã hội

Đồng Nai: Truy điệu, an táng 15 hài cốt liệt sỹ

Tại Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai, lực lượng vũ trang Quân khu 7 tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 15 hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy.

Đậu Tất Thành
Các đại biểu thực hiện di quách đưa hài cốt liệt sỹ về với đất mẹ. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)
Các đại biểu thực hiện di quách đưa hài cốt liệt sỹ về với đất mẹ. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Ngày 4/2, tại Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước (xã Đồng Tâm), Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai, lực lượng vũ trang Quân khu 7 tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 15 hài cốt liệt sỹ vừa được tìm thấy.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã thành kính tưởng nhớ, tri ân và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các bậc tiền bối cách mạng, anh hùng liệt sỹ, lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các thương, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, người có công với cách mạng.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn nhấn mạnh: Trước anh linh của hơn 5 ngàn liệt sỹ, chúng ta - những người may mắn được sống trong hòa bình, đến đây trong nỗi niềm tiếc thương vô hạn, xin được kính cẩn nghiêng mình dâng lên các anh hùng liệt sỹ vòng hoa tươi thắm, thắp nén nhang thơm, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các anh, các chị - những anh hùng mãi mãi tuổi 20, đã mang theo những ước mơ, những hoài bão còn dang dở của tuổi trẻ, tự nguyện chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do cho dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Từ năm 2002 đến nay, các thành viên Đội K72 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai đã nỗ lực vượt qua khó khăn, tìm kiếm hàng ngàn vị trí và đã cất bốc được 3.994 bộ hài cốt liệt sỹ hy sinh trong chiến tranh qua các thời kỳ ở trong nước và nước bạn Campuchia về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

Thực hiện kế hoạch về tiếp tục tổ chức tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn các xã Lộc Ninh, Lộc Tấn, Tân Lợi, Đak Ơ, từ đầu năm đến nay, Đội K72 đã tìm kiếm, cất bốc được 15 bộ hài cốt liệt sỹ. Trong số đó, có 11 bộ hài cốt liệt sỹ được tìm thấy tại xã Lộc Ninh; 2 bộ tại xã Lộc Tấn...; đặc biệt có 1 mẫu phẩm đủ điều kiện để gửi xác định ADN…

Ngay sau lễ truy điệu, các đại biểu thực hiện nghi thức di quách, tiễn đưa các liệt sỹ về an nghỉ trong lòng đất mẹ./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Hài cốt liệt sỹ #hài cốt các Liệt sỹ #Tìm kiếm hài cốt liệt sỹ Đồng Nai
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Chiến sỹ trồng rau xanh ngắn ngày tại các đảo thuộc đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: TTXVN phát)

Rạng rỡ sắc xanh tại đặc khu Trường Sa

Trường Sa xanh làm dịu đi cái khắc nghiệt của thiên nhiên; tiếp thêm sức mạnh, niềm tin để cán bộ, chiến sỹ, nhân dân trên đảo yên tâm bám biển, giữ vững tay súng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.