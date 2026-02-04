Đồng Nai: Truy điệu, an táng 15 hài cốt liệt sỹ

Ngày 4/2, tại Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước (xã Đồng Tâm), Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai, lực lượng vũ trang Quân khu 7 tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 15 hài cốt liệt sỹ vừa được tìm thấy.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã thành kính tưởng nhớ, tri ân và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các bậc tiền bối cách mạng, anh hùng liệt sỹ, lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các thương, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, người có công với cách mạng.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn nhấn mạnh: Trước anh linh của hơn 5 ngàn liệt sỹ, chúng ta - những người may mắn được sống trong hòa bình, đến đây trong nỗi niềm tiếc thương vô hạn, xin được kính cẩn nghiêng mình dâng lên các anh hùng liệt sỹ vòng hoa tươi thắm, thắp nén nhang thơm, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các anh, các chị - những anh hùng mãi mãi tuổi 20, đã mang theo những ước mơ, những hoài bão còn dang dở của tuổi trẻ, tự nguyện chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do cho dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Từ năm 2002 đến nay, các thành viên Đội K72 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai đã nỗ lực vượt qua khó khăn, tìm kiếm hàng ngàn vị trí và đã cất bốc được 3.994 bộ hài cốt liệt sỹ hy sinh trong chiến tranh qua các thời kỳ ở trong nước và nước bạn Campuchia về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

Thực hiện kế hoạch về tiếp tục tổ chức tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn các xã Lộc Ninh, Lộc Tấn, Tân Lợi, Đak Ơ, từ đầu năm đến nay, Đội K72 đã tìm kiếm, cất bốc được 15 bộ hài cốt liệt sỹ. Trong số đó, có 11 bộ hài cốt liệt sỹ được tìm thấy tại xã Lộc Ninh; 2 bộ tại xã Lộc Tấn...; đặc biệt có 1 mẫu phẩm đủ điều kiện để gửi xác định ADN…

Ngay sau lễ truy điệu, các đại biểu thực hiện nghi thức di quách, tiễn đưa các liệt sỹ về an nghỉ trong lòng đất mẹ./.

Quảng Trị: Phát hiện hài cốt liệt sỹ tại vườn nhà dân Hài cốt liệt sỹ được phát hiện ở độ sâu khoảng 1m, các xương đã vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ; kdi vật kèm theo gồm 1 đuôi đạn cối 81mm, 1 vỏ đạn 12,7mm, dép cao su cùng tăng, võng bộ đội.