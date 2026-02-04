Thái Nguyên thông qua điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030

Ngày 4/2, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp chuyên đề nhằm thông qua một số nghị quyết quan trọng liên quan đến phát triển kinh-tế xã hội của tỉnh năm 2026 và những năm tiếp theo.

Tại Kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua Nghị quyết về điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thái Nguyên phấn đấu đạt mục tiêu xây dựng tỉnh trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, phấn đấu thành tỉnh phát triển có thu nhập cao trước năm 2045 với các chỉ tiêu chủ yếu: tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) giai đoạn 2026-2030 tăng từ 10,5%/năm trở lên; GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 220 triệu đồng; tốc độ tăng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2026-2030 phấn đấu đạt bình quân từ 10%/năm trở lên; giá trị sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng bình quân 4%/năm, đến năm 2030, tổng giá trị sản phẩm thu được từ cây chè đạt 25.000 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tăng bình quân 10%/năm; đến năm 2030, tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh đạt từ 75,5 tuổi trở lên; tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2026-2030) duy trì mức giảm 1-1,5 điểm%/năm.

Năm 2030, tỉnh phấn đấu 82% trường học đạt chuẩn quốc gia, 100% các xã đặc biệt khó khăn có trường phổ thông dân tộc nội trú hoặc bán trú; có 95% số xã đạt chuẩn nông thôn mới...

Theo quy hoạch điều chính, Thái Nguyên đặt mực tiêu đến năm 2050 trở thành hành phố trực thuộc Trung ương: xanh, thông minh, giàu bản sắc văn hóa; là Trung tâm công nghiệp công nghệ cao và trung tâm nghiên cứu, đào tạo, y tế chất lượng cao của cả nước...

Quy hoạch điều chỉnh cũng xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn mới như: quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại; tập trung nguồn lực để xây dựng, cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông huyết mạch, kết nối vùng, các tuyến đường gắn với các khu du lịch, dịch vụ, nghỉ dưỡng; phát triển hạ tầng nông thôn đồng bộ, quan tâm đầu tư hạ tầng dịch vụ thiết yếu ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đẩy mạnh phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông, hạ tầng số, hạ tầng dữ liệu, chuyển đổi số…

Tỉnh tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; chú trọng công tác đào tạo nghề cho đồng bào dân tộc thiểu số và người dân tại các vùng đặc biệt khó khăn.

Thái Nguyên đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, cải thiện môi trường đầu tư, tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với liên kết sản xuất, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, hữu cơ; nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm và thúc đẩy chế biến, tiêu thụ nội địa, xuất khẩu nông sản chủ lực...

Các khâu đột phá phát triển của tỉnh gồm: tập trung phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, trong đó ưu tiên vào các lĩnh vực giao thông, điện, khu, cụm công nghiệp; thương mại, dịch vụ, du lịch, đô thị gắn kết với sự phát triển của vùng Thủ đô Hà Nội; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực; thúc đẩy hỗ trợ khởi nghiệp và phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế; huy động, quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư; phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; phát huy hiệu quả lợi thế tài nguyên rừng, phát triển thị trường tín chỉ carbon gắn với bảo vệ và phát triển rừng...

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Đăng Bình phát biểu khai mạc kỳ họp. (Ảnh: Hoàng Nguyên/TTXVN)

Ông Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, đáp ứng mong muốn, nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Đặc biệt, việc Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là bước đi quan trọng. Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành liên quan rà soát một cách thực chất, tỉ mỉ, bảo đảm ranh giới quy hoạch tuyệt đối không chồng lấn giữa các quy hoạch ngành với nhau, nhất là quy hoạch lâm nghiệp quốc gia và đất quốc phòng-an ninh...

Tại kỳ họp, các đai biểu còn thông qua một số nghị quyết quan trọng khác như: điều chỉnh một số mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tỉnh năm 2026; quy định chính sách thu hút, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực y tế tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2026-2030; điều chỉnh, bổ sung danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh./.

