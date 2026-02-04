Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1

Chiều 4/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2026, trực tuyến với các địa phương.

Đây là phiên họp thường kỳ tháng đầu tiên của năm 2026, năm đầu tiên nhiệm kỳ 2026-2030 thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Dự phiên họp có: các Phó Thủ tướng Chính phủ; Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; đại diện các cơ quan của Trung ương Đảng, Quốc hội; lãnh đạo các tỉnh, thành phố; lãnh đạo các tập đoàn kinh tế Nhà nước.

Mở đầu phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết tháng 1/2026, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó lường.

Ở trong nước, Đại hội XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp, quyết nghị các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ đột phá cho giai đoạn phát triển mới, đặc biệt là Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng của toàn dân bước vào kỷ nguyên mới.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế-xã hội tháng 1 tiếp tục xu hướng tích cực, đạt những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng; đời sống người dân tiếp tục được cải thiện; tích cực chuẩn bị cho nhân dân vui Xuân, đón Tết, không để ai không có Tết. Chính trị- xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững, tăng cường; đối ngoại được đẩy mạnh.

Theo Thủ tướng Chính phủ, bên cạnh kết quả đạt được là cơ bản, nước ta vẫn còn những hạn chế, bất cập và tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức. Do đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tại phiên họp các đại biểu phân tích, thảo luận, đánh giá về tình hình kinh tế-xã hội tháng 1/2026 và những trọng tâm chỉ đạo thời gian tới để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số ngay từ tháng đầu, quý đầu, tạo đà, tạo thế thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số từ năm 2026 và những năm tiếp theo để đạt 2 mục tiêu chiến lược 100 năm, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đặc biệt, xem xét Chương trình hành động Chính phủ thực hiện Nghị quyết XIV của Đảng để tổ chức triển khai ngay.

Bên cạnh đó, có giải pháp tiếp tục chăm lo cho nhân dân vui Xuân, đón Tết Bính Ngọ; công tác bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an ninh, an toàn, an dân; các kịch bản điều hành nào để kịp thời ứng phó trước các cú sốc bất lợi từ thị trường thế giới nhằm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; đề xuất những giải pháp mạnh mẽ để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tốc độ các công trình trọng điểm ngay từ những ngày đầu tháng đầu năm 2026.

Phiên họp Chính phủ Thường kỳ tháng 01 năm 2026 trực tuyến với các địa phương. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Theo Chương trình, tại phiên họp, Chính phủ sẽ đánh giá tình hình kinh tế- xã hội tháng 1 năm 2026; tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; tình hình triển khai 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tháng 1/2026; một số nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo tháng 2 và thời gian tới; đặc biệt, nghe báo cáo về tình hình thực hiện, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong triển khai Nghị định số 46/2026/NĐ-CP và giải pháp xử lý./.

