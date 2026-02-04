Vun đắp mối quan hệ tốt đẹp giữa quân đội hai nước Việt Nam và Campuchia

Ngày 4/2, tại Cần Thơ, Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9 chủ trì tiếp Đoàn công tác Cục Phát triển, Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia do Trung tướng Uk Hươn Pi Sây, Cục trưởng làm Trưởng đoàn đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Quân khu 9.

Tại buổi tiếp, Trung tướng Uk Hươn Pi Sây thông báo kết quả nổi bật trong công tác phối hợp giữa Cục Phát triển với Quân khu 9 thời gian qua, đồng thời, khẳng định mối quan hệ đoàn kết gắn bó, hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Campuchia.

Quân khu 9 đã quan tâm hỗ trợ xây dựng các công trình, trụ sở làm việc; đào tạo nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe đơn vị lực lượng vũ trang và nhân dân Campuchia.

Cục trưởng mong muốn học hỏi thêm kinh nghiệm, cách làm hiệu quả trong chăn nuôi, trồng trọt và các mặt công tác khác.

Dịp này, Trung tướng Uk Hươn Pi Sây chúc cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Quân khu 9 và gia đình năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành công.

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều cảm ơn sự nỗ lực của Cục Phát triển, đã góp phần vun đắp mối quan hệ tốt đẹp giữa Quân khu 9 với Cục Phát triển nói riêng và mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân đội Hoàng gia Campuchia nói chung.

Thời gian tới Quân khu 9 sẵn sàng hỗ trợ, giúp đơn vị tham quan học tập kinh nghiệm, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, trồng trọt và trên các lĩnh vực khác./.

Đưa quan hệ Việt Nam-Campuchia lên tầm cao mới: Phát triển gắn kết và thực chất Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia vào ngày 6/2 và đồng chủ trì cuộc gặp của Lãnh đạo đảng ba nước Việt Nam-Campuchia-Lào.