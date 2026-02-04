Trung tá Trần Văn Đông - 'ngọn cờ' của Đảng vững vàng giữa trùng khơi

Trung tá Trần Văn Đông, Bí thư Chi bộ, Chính trị viên Nhà giàn DK1/7 (Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân) vừa được Ban Tổ chức Trung ương tuyên dương là một trong 96 Bí thư Chi bộ tiêu biểu, xuất sắc toàn quốc. Đây là sự ghi nhận xứng đáng của Trung ương đối với một đảng viên ưu tú, tận tâm cống hiến nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc.

Những năm qua, với vai trò hạt nhân lãnh đạo, Trung tá Trần Văn Đông đã kiên trì xây dựng “trận địa tư tưởng” vững chắc tại Nhà giàn DK1/7, góp phần quan trọng giúp đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ cho Nhà giàn vững vàng, hiên ngang trên thềm lục địa phía Nam của đất nước.

Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Phó Chính ủy Vùng 2 Hải quân, cho biết Trung tá Trần Văn Đông từng đảm nhiệm cương vị Bí thư Chi bộ trên nhiều tàu Hải quân thuộc Vùng 2.

Trước khi được giao nhiệm vụ Bí thư Chi bộ, Chính trị viên Nhà giàn DK1/7, đồng chí Trần Văn Đông là Bí thư Chi bộ, Chính trị viên Nhà giàn DK1/19.

Chi bộ Nhà giàn DK1/7 luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất cao. (Ảnh: TTXVN phát)

Ở bất cứ đơn vị nào công tác, Trung tá Trần Văn Đông cũng luôn nhận thức sâu sắc vai trò lãnh đạo của chi bộ, đồng thời đề cao trách nhiệm, tính nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Tại Nhà giàn DK1/7 (bãi Huyền Trân), trong điều kiện xa đất liền, thông tin liên lạc hạn chế, đời sống sinh hoạt còn nhiều khó khăn, Bí thư Chi bộ, Trung tá Trần Văn Đông sớm xác định: tổ chức Đảng trên Nhà giàn phải thực sự là hạt nhân lãnh đạo, còn Bí thư Chi bộ chính là trung tâm đoàn kết, điểm tựa vững chắc về tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ.

Chia sẻ về kinh nghiệm công tác, Trung tá Trần Văn Đông cho rằng muốn Nhà giàn vững thì trước hết chi bộ phải vững; muốn cán bộ, chiến sỹ yên tâm bám trụ nơi biển xa thì người Bí thư phải thực sự gương mẫu, bản lĩnh, gần gũi và sâu sát.

Trên cơ sở đó, trong lãnh đạo, chỉ đạo, anh luôn chú trọng cụ thể hóa nghị quyết của chi bộ thành những mục tiêu, chỉ tiêu rõ ràng, ngắn gọn, sát với điều kiện thực tiễn của Nhà giàn. Các buổi sinh hoạt chi bộ được duy trì nghiêm túc, nền nếp, bảo đảm phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, đồng thời giữ vững nguyên tắc, kỷ luật của Đảng. Mỗi nghị quyết, mỗi chủ trương đều gắn chặt với yêu cầu nhiệm vụ, khả năng thực hiện và điều kiện sinh hoạt đặc thù nơi biển xa.

Triển khai, quán triệt nhiệm vụ trên Nhà giàn DK1/7. (Ảnh: TTXVN phát)

Bên cạnh đó, Trung tá Trần Văn Đông đặc biệt coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thường xuyên nắm bắt tâm tư, tình cảm của cán bộ, chiến sỹ, kịp thời động viên, chia sẻ và có biện pháp giải quyết phù hợp, góp phần giữ vững bản lĩnh, niềm tin và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.

Trung tá Trần Văn Đông cho biết trong môi trường khép kín ở Nhà giàn, cường độ làm việc cao, thời tiết khắc nghiệt, việc giữ vững tinh thần, bản lĩnh, ý chí của bộ đội là yếu tố quyết định để hoàn thành nhiệm vụ.

Trên cơ sở đó, anh luôn cùng cấp ủy chỉ huy xây dựng mối đoàn kết thống nhất trong đơn vị, tạo môi trường công tác lành mạnh, kỷ cương, nghĩa tình, giúp mỗi cán bộ, chiến sỹ yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với Nhà giàn.

Trung tá Lưu Văn Tuấn, Chi ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1/7 cho biết Trung tá Trần Văn Đông luôn đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ, nói đi đôi với làm, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của người cán bộ, đảng viên, với tinh thần “lấy nêu gương làm phương thức lãnh đạo hiệu quả nhất."

Trung tá Trần Văn Đông tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo Trung tá Lưu Văn Tuấn, chính sự gương mẫu đó đã góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên Nhà giàn DK1/7 vững vàng về chính trị, trong sáng về đạo đức, trách nhiệm trong công việc, đoàn kết trong sinh hoạt và thống nhất trong hành động.

Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ mà đứng đầu là Bí thư Trần Văn Đông, những năm qua, Nhà giàn DK1/7 luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, ngay trong năm 2025, cán bộ, chiến sỹ Nhà giàn đã quan sát, phát hiện, chỉ thị hơn 1.300 lượt mục tiêu các loại; đón, tiễn 10 đoàn công tác với hơn 400 đại biểu ra thăm, kiểm tra.

Thực hiện Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển,” năm 2025, Chi bộ Nhà giàn DK1/7 đã lãnh đạo, chỉ đạo xua đuổi thành công 38 lượt tàu nước ngoài vi phạm chủ quyền; xác nhận nhật ký cho nhiều lượt tàu cá; tuyên truyền, hỗ trợ ngư dân hoạt động đúng pháp luật, an toàn trên biển; kịp thời cấp cứu 3 ngư dân, cấp thuốc cho gần 100 lượt ngư dân, tặng hơn 100 lá cờ Tổ quốc, hỗ trợ hơn 15.000 lít nước ngọt cho các tàu cá gặp khó khăn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của Bộ đội Hải quân trong lòng nhân dân.

Những kết quả đó phản ánh sinh động hiệu quả công tác lãnh đạo của Chi bộ Nhà giàn DK1/7, đồng thời khẳng định vai trò, trách nhiệm, bản lĩnh của Trung tá Trần Văn Đông - người Bí thư Chi bộ nơi đầu sóng, ngọn gió, được bình chọn là Chính trị viên Nhà giàn tiêu biểu xuất sắc của Quân chủng Hải quân năm 2025.

Quá trình công tác, Trung tá Trần Văn Đông đã nhiều năm liền được khen thưởng đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; được khen thưởng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, bảo vệ hoạt động dầu khí, tuần tra, kiểm soát, bảo vệ ngư trường giai đoạn 2018-2021; được Quân chủng Hải quân tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024 và nhiều phần thưởng khác.

Thượng tá Nguyễn Trung Đức, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Tiểu đoàn DK1 cho biết Chi bộ Nhà giàn DK1/7 những năm qua luôn lãnh đạo tập thể Nhà giàn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, năm 2025, tập thể Nhà giàn DK1/7 đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, là một trong những điểm sáng của Tiểu đoàn, trong đó có vai trò rất quan trọng của Bí thư Chi bộ, Trung tá Trần Văn Đông. Mặc dù ở xa đất liền, xa sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra của Đảng ủy cấp trên, nhưng chi bộ Nhà giàn DK1/7 vẫn luôn phát huy tốt nhất sức mạnh của tập thể, mang đến sức sống, niềm tin, ý chí vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn. Đây là nền tảng để Nhà giàn DK1/7 luôn vững chãi giữa trùng khơi, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ gìn bình yên cho vùng biển, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc./.

