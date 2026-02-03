Đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam dự Triển lãm Hàng không Singapore

Nhận lời mời của Bộ Quốc phòng Singapore, Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã tham dự Triển lãm Hàng không Singapore (Singapore Airshow) diễn ra từ ngày 3-8/2/2026 tại Singapore.

Trong ngày khai mạc 3/2, Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam đã dự Lễ khai mạc Triển lãm và tiến hành các hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc song phương với lãnh đạo Bộ Quốc phòng các nước.

Singapore Airshow là triển lãm quốc phòng lớn nhất châu Á, được tổ chức định kỳ hai năm một lần. Sự tham gia của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, quân đội và các doanh nghiệp quốc phòng các nước nhằm đóng góp vào các cuộc đối thoại, trao đổi ý tưởng, tìm kiếm giải pháp và chiến lược thúc đẩy lợi ích chung của ngành hàng không vũ trụ và quốc phòng toàn cầu.

Việc Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự Triển lãm thể hiện sự quan tâm đối với hợp tác quốc tế về công nghiệp quốc phòng; khẳng định Chính phủ và Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn tạo điều kiện tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng pháp luật Việt Nam và các cam kết quốc tế.

Nhân dịp dự Triển lãm, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã gặp song phương ông Chan Heng Kee - Thư ký Thường trực Bộ Quốc phòng Singapore.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chúc mừng Bộ Quốc phòng Singapore đã phối hợp với Ban Tổ chức tổ chức rất thành công Triển lãm Hàng không Quốc tế 2026. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến bày tỏ vui mừng với những kết quả hết sức tốt đẹp, toàn diện giữa hai nước nói chung, hai Quân đội nói riêng.

Ngày 30/1 vừa qua, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã có cuộc điện đàm với Tổng Thư ký Đảng Hành động nhân dân, Thủ tướng Chính phủ Singapore, thống nhất nhiều nội dung định hướng quan trọng làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và ông Chan Heng Kee - Thư ký Thường trực Bộ Quốc phòng Singapore. (Ảnh: BQP)

Hợp tác Bộ Quốc phòng hai nước đi vào thực chất, hiệu quả trên các lĩnh vực: trao đổi đoàn các cấp; các cơ chế Đối thoại Chính sách Quốc phòng, tham vấn, trao đổi thông tin; hợp tác quân, binh chủng, an ninh, an toàn hàng hải; đào tạo; phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến mong muốn ông Chan Heng Kee tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thúc đẩy phát triển quan hệ quốc phòng Việt Nam - Singapore tiếp tục có những bước phát triển thực chất, hiệu quả, tập trung vào các lĩnh vực trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp, nhất là đoàn cấp cao, duy trì cơ chế đối thoại, tham vấn; hợp tác quân, binh chủng; hợp tác đào tạo và trên các lĩnh vực hợp tác khác như: an ninh, an toàn hàng hải; cứu hộ - cứu nạn; quân y, hậu cần, trao đổi thông tin tình báo; an ninh phi truyền thống; tham vấn, ủng hộ nhau tại các diễn đàn đa phương, các hoạt động đa phương do mỗi Bên tổ chức.

Nhân dịp này, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trân trọng mời ông Chan Heng Kee tham dự Lễ khai trương Văn phòng đại diện Viettel tại Singapore vào sáng 4/2; trân trọng mời các lãnh đạo Bộ Quốc phòng Singapore và cá nhân Ngài Thư ký Thường trực Bộ Quốc phòng tham dự Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam lần thứ 3 vào cuối năm 2026.

Thư ký Thường trực Bộ Quốc phòng Singapore Chan Heng Kee khẳng định, Việt Nam – Singapore có mối quan hệ hợp tác song phương hết sức tốt đẹp và ngày càng được củng cố, phát triển trong đó hợp tác quốc phòng là trụ cột.

Đồng thời bày tỏ mong muốn, thời gian tới hai bên tiếp tục phối hợp, thúc đẩy hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực đã được thống nhất, trọng tâm là hợp tác về hải quân, đào tạo, an ninh mạng…, qua đó thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam – Singapore lên tầm cao mới.

Triển lãm Hàng không Singapore (Singapore Airshow). (Ảnh: BQP)

Tại triển lãm, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã có các cuộc gặp lãnh đạo Bộ Quốc phòng các nước và đến thăm các gian hàng, tiếp xúc với các doanh nghiệp quốc phòng của Singapore, Pháp, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Israel, Czech và một số nước. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị các nước và Việt Nam thúc đẩy trao đổi, tìm hiểu khả năng hợp tác, phù hợp với năng lực của mỗi bên, thống nhất về phương hướng thúc đẩy quan hệ hợp tác công nghiệp quốc phòng trong thời gian tới.

Cùng ngày, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội Viettel với tập đoàn hàng không, quốc phòng và công nghệ hàng đầu của Singapore ST Engineering và Tập đoàn Honeywell – một tập đoàn đa quốc gia có trụ sở chính tại Hoa Kỳ.

Đánh giá cao các thỏa thuận được ký kết, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, Bộ Quốc phòng Việt Nam ủng hộ và sẽ tạo điều kiện cho hợp tác giữa Viettel với ST Engineering và Honeywell.

Đề nghị hai bên khẩn trương trao đổi các nội dung cụ thể để hiện thực hóa các nội dung đã ký kết một cách hiệu quả, thực chất, đồng thời tiếp tục tìm kiếm, mở rộng các lĩnh vực hợp tác mới trên cơ sở tiềm năng, nhu cầu của mỗi bên./.