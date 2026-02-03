Chính trị

Hà Nội hướng dẫn lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND

Sau hội nghị hiệp thương, Hà Nội triển khai hướng dẫn lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với hơn 300 người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 3/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Hội nghị nhằm quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và thành phố; thống nhất nhận thức, nội dung, trình tự, thủ tục và cách thức tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, dân chủ, công khai, minh bạch.

Theo thống kê, trên địa bàn thành phố hiện có 490 hồ sơ cần tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú. Một số địa bàn có số lượng người ứng cử lớn như phường Hà Đông, huyện Sóc Sơn…, tạo áp lực đáng kể đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, phường. Để bảo đảm tiến độ, nhiều địa phương phải tổ chức hội nghị vào cả buổi sáng, chiều và tối.

cu-tri-2.png
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Thị Phương Hoa phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trước đó, ngày 2/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa XVII.

Căn cứ kết quả hiệp thương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã ban hành công văn gửi danh sách trích ngang 53 người ứng cử đại biểu Quốc hội và 248 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố liên quan để tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú.

Theo kế hoạch, thời gian triển khai nội dung này chỉ trong 5 ngày, từ ngày 4 đến ngày 8/2, đòi hỏi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, phường phải làm việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao, khoa học và tập trung tối đa.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các địa phương liên hệ thường xuyên với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố để thông tin kịp thời về lịch tổ chức hội nghị; đồng thời gửi đầy đủ, đúng thời hạn các biên bản hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú ngay sau khi kết thúc hội nghị./.

