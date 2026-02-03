Quyết tâm triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đại hội XIV

Trong không khí phấn khởi chào mừng thành công của Đại hội XIV, ngày 3/2, Đảng bộ tại Campuchia trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và lễ dâng hương tại Phòng thờ Bác Hồ trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia.

Lễ kỷ niệm do Bí thư Đảng ủy, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Minh Vũ chủ trì, với sự tham gia của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, đại diện các chi bộ khu vực thủ đô Phnom Penh cùng đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ đã điểm lại một số nét nổi bật trong năm 2025 mà tập thể Đảng bộ đã triển khai thực hiện trên các lĩnh vực công tác, bao gồm thúc đẩy tin cậy chính trị giữa hai nước thông qua các hoạt động thăm viếng lẫn nhau của lãnh đạo cấp cao hai nước; tăng cường củng cố hợp tác quốc phòng-an ninh - một trụ cột hợp tác quan trọng trong quan hệ song phương giữa hai nước; hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư là điểm sáng trong tổng thể quan hệ với việc kim ngạch thương mại hai nước đạt mức kỷ lục là 11,33 tỷ USD trong năm 2025, tăng 11,7% so với năm 2024.

Bên cạnh đó, hợp tác du lịch, giao lưu văn hóa, giáo dục truyền thống đoàn kết của hai nước tiếp tục được thúc đẩy, trong đó lần đầu tiên Việt Nam trở thành nước có nhiều khách du lịch nhất đến Campuchia và Việt Nam cũng đón con số kỷ lục gần 700.000 lượt du khách Campuchia; công tác đối với bà con gốc Việt và bảo hộ công dân tiếp tục được quan tâm thúc đẩy, triển khai chủ động và quyết liệt.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh thành công tốt đẹp của Đại hội XIV thể hiện niềm tin, ý chí, quyết tâm và tầm nhìn phát triển mới của Đảng và dân tộc. Đây là tiền đề vững chắc để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tự chủ chiến lược, tự tin, tự cường, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, vì một nước Việt Nam hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, Đại hội XIV kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cả nước, đồng bào ở nước ngoài phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm công dân, khát vọng phát triển, quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đến năm 2030 hoàn thành thắng lợi mục tiêu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và hiện thực hoá mục tiêu đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, sánh vai với các cường quốc khắp năm châu như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và ước vọng của toàn thể dân tộc.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ khẳng định thực hiện lời hiệu triệu của Đại hội, toàn thể đảng viên trong Đảng bộ tại Campuchia cam kết nỗ lực hết sức mình để triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội đã đề ra.

Trong không khí trang nghiêm của lễ kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng, tại Phòng thờ Bác Hồ trong khuôn viên Đại sứ quán, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ cùng cán bộ, đảng viên, đại diện doanh nghiệp và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia đã thành kính dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, tri ân công đức lớn của Người đối với đất nước, dân tộc Việt Nam.

Tổng Lãnh sự Lại Xuân Chiến thực hiện nghi thức dâng hương tại Phòng thờ Bác Hồ trong khuôn viên Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk. (Ảnh: TTXVN phát)

Cùng ngày, Chi bộ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk và Chi bộ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Battambang cũng trang trọng tổ chức các hoạt động kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, dâng hương bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong và là đại biểu trung thành của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam.

Tại buổi lễ ở Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Battambang, trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Lãnh sự Trần Tuấn Anh đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp Cách mạng của Đảng và dân tộc, đồng thời báo cáo kết quả và những thành tựu công tác lớn của Tổng Lãnh sự quán trong năm 2025.

Tổng Lãnh sự Trần Tuấn Anh bày tỏ quyết tâm kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh; cam kết chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đối ngoại của Đảng, Nhà nước, góp phần xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội./.

