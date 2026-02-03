Mong doanh nghiệp Thụy Sĩ hợp tác với Việt Nam để cùng lắng nghe và thấu hiểu

Chiều 3/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với Đoàn các doanh nghiệp Thụy Sĩ và châu Âu do Tiến sỹ Philipp Rösler, Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ-Việt Nam dẫn đầu đang thăm, tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại Việt Nam.

Chào mừng Tiến sỹ Philipp Rösler và lãnh đạo các doanh nghiệp Thụy Sĩ và châu Âu, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ-Việt Nam (SVEF), cũng như cá nhân Tiến sỹ Philipp Rösler trong kết nối, hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy hợp tác đầu tư và quảng bá hình ảnh Việt Nam tới cộng đồng châu Âu và quốc tế.

Thông tin về kết quả hết sức tốt đẹp của Đại hội lần thứ XIV của Đảng, đặc biệt là chiến lược phát triển đất nước với 2 mục tiêu 100 năm vào năm 2030 và năm 2045 để kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập Nước, Thủ tướng Chính phủ cho biết, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số từ năm 2026 và những năm tiếp theo.

Tiến sỹ Philipp Rösler, Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ-Việt Nam bày tỏ ấn tượng và chúc mừng Việt Nam đạt mức tăng trưởng cao trong những năm qua, trong bối cảnh thế giới có nhiều khó khăn; đánh giá cao chiến lược phát triển đất nước của Việt Nam thời gian tới, trong đó có quyết tâm xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam và mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong những năm tới; đồng thời cam kết sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ Việt Nam hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra.

Đánh giá cao môi trường đầu tư tại Việt Nam, các doanh nghiệp Thụy Sĩ và châu Âu cho biết, có chiến lược hợp tác, đầu tư lâu dài tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực tài chính, dệt may, chống biến đổi khí hậu, giảm phát thải carbon, giảm phát thải khí metan, dược phẩm, công nghệ sinh học, công nghiệp bán dẫn và hệ sinh thái bán dẫn, cơ sở dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI)… ; mong muốn Chính phủ tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp Thụy Sĩ và châu Âu hợp tác đầu tư lâu dài tại Việt Nam, trong đó tiếp tục có các chính sách cởi mở, ưu đãi và ổn định, đơn giản hóa thủ tục hành chính, phát triển hệ sinh thái, các dịch vụ đi kèm, giúp các doanh nghiệp tối ưu hóa đầu tư…

Trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn, với phương châm “đoàn kết để có sức mạnh, hợp tác để có lợi ích, đối thoại để củng cố niềm tin,” “đề cao trí tuệ, thời gian và quyết đoán đúng lúc,” Thủ tướng Chính phủ đã giải đáp các băn khoăn, ý kiến, đề xuất của doanh nghiệp và thông tin tới các doanh nghiệp Thụy Sĩ và châu Âu về chiến lược và các ưu tiên, cơ chế ưu đãi phát triển xanh, phát triển số...

Thủ tướng Chính phủ cho biết, để phát triển 2 con số, Việt Nam thực hiện 3 đột phá chiến lược, với thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị và nhân lực thông minh để doanh nghiệp tối ưu hóa đầu tư; chuyển đổi mô hình tăng trưởng, làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, phát triển dựa vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Thủ tướng Chính phủ cho biết Việt Nam đang triển khai mạnh mẽ phát triển năng lượng sạch như năng lượng gió, năng lượng mặt trời, điện nguyên tử; phát triển nông nghiệp bền vững như phát triển 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại Đồng bằng sông Cửu Long; phát triển thị trường carbon; phát triển giao thông xanh, với việc tăng sử dụng phương tiện giao thông điện, giảm sử dụng năng lượng hóa thạch.

Việt Nam có nhiều cơ chế chính sách ưu đãi vượt trội để phát triển ngành công nghiệp bán dẫn và hiện đang triển khai 2 nhà máy trong lĩnh vực chíp bán dẫn; đã và đang phát triển nguồn nhân lực bán dẫn đáp ứng yêu cầu, với mục tiêu có 100 ngàn kỹ sư thuộc lĩnh vực bán dẫn vào năm 2030.

Đại diện doanh nghiệp châu Âu phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Việt Nam cũng đang xây dựng và phát triển mạnh mẽ cơ sở dữ liệu cho tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, cơ sở dữ liệu quốc gia, để từ đó phát triển AI…

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng chia sẻ về tiềm năng, nhu cầu, có chính sách ưu tiên, ưu đãi của Việt Nam trong phát triển một số ngành như dược, công nghệ sinh học, phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp Thụy Sĩ và châu Âu đầu tư trực tiếp và gián tiếp, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, chia sẻ kinh nghiệm quản trị phát triển các ngành ưu tiên của Việt Nam; đầu tư nghiên cứu, phát triển; hợp tác, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào các chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng toàn cầu…

Bày tỏ vui mừng trước bước phát triển vượt bậc giữa Việt Nam-châu Âu nhất là sau khi hai bên đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, cũng như quan hệ tốt đẹp Việt Nam-Thụy Sĩ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam cam kết thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đảm bảo ổn định chính trị, ổn định thể chế, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, cắt giảm các thủ tục hành chính; luôn bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của doanh nghiệp… để các doanh nghiệp tối ưu hóa đầu tư tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh các doanh nghiệp Thụy Sĩ và châu Âu đầu tư vào Việt Nam trong các dự án công nghệ cao, có giá trị gia tăng cao gắn với chuyển giao công nghệ; thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, kinh tế biển, tài chính xanh, du lịch…

Thủ tướng Chính phủ đề nghị các doanh nghiệp Thụy Sĩ và châu Âu tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; có tiếng nói các nước còn lại của Liên minh châu Âu (EU) phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA); thúc đẩy Ủy ban châu Âu sớm gỡ thẻ vàng IUU đối với thủy sản của Việt Nam; tham gia và đóng góp vào các mục tiêu phát triển của Việt Nam thông qua khuyến khích, tăng cường các hoạt động đầu tư dài hạn, chuyển giao công nghệ, hợp tác đổi mới sáng tạo, cũng như tuân thủ và lan tỏa các tiêu chuẩn quốc tế về ESG, tài chính xanh và tài chính bền vững…

Với phương châm “Chính phủ kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, công - tư đồng hành, đất nước phát triển, doanh nghiệp và nhân dân hạnh phúc”, “không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm”, Thủ tướng Chính phủ mong muốn doanh nghiệp Thụy Sĩ và châu Âu hợp tác với Việt Nam để: “cùng lắng nghe và thấu hiểu; cùng chia sẻ tầm nhìn và hành động để phát triển nhanh và bền vững; cùng làm, cùng thắng, cùng hưởng, cùng phát triển; cùng chung niềm vui, hạnh phúc và sự tự hào”./.

