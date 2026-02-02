Thế giới
Nga tuyên bố sẽ tiêu diệt lực lượng nước ngoài triển khai tại Ukraine

Quan chức cấp cao của Nga cho rằng chừng nào chính quyền hiện tại ở Ukraine còn tồn tại thì hòa bình là điều không thể đồng thời bác bỏ đề xuất triển khai lực lượng nước ngoài do phương Tây đưa ra.

Minh Hiếu
Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới - chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Nga tuyên bố sẽ bảo vệ lợi ích an ninh cốt lõi trong vấn đề Ukraine

Cuba sẵn sàng duy trì đối thoại tôn trọng và có đi có lại với Mỹ

Hàn Quốc tăng cường các biện pháp kiểm dịch trước Tết Nguyên đán

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

Minh Hiếu
(Vietnam+)
