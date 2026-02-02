Trung Quốc triển khai chiến dịch kích cầu tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán

Ngày 2/2, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết sẽ triển khai một chiến dịch mua sắm đặc biệt kéo dài 9 ngày trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026 nhằm kích cầu tiêu dùng và đa dạng hóa đời sống văn hóa người dân.

Chiến dịch do Bộ Thương mại Trung Quốc phối hợp cùng 8 cơ quan chính phủ triển khai. Trong thời gian diễn ra từ ngày 15-23/2, chiến dịch sẽ tập trung vào 6 lĩnh vực chính, gồm ẩm thực, lưu trú, giao thông, du lịch, mua sắm và giải trí.

Một loạt biện pháp kích cầu tiêu dùng sẽ được triển khai, trong đó khuyến khích dịch vụ ăn uống dịp lễ và các bữa tiệc đoàn viên, triển khai chương trình giảm giá đối với mua sắm đồ gia dụng và dịch vụ cải tạo nhà ở, tăng cường năng lực vận tải, tổ chức các sự kiện tiêu dùng văn hóa-du lịch trên phạm vi toàn quốc, đồng thời đẩy mạnh các chương trình khuyến mại tại các khu thương mại trọng điểm và giảm giá vé xem phim.

Bên cạnh đó, chiến dịch cũng chú trọng mở rộng các chương trình “thu cũ đổi mới” với mức trợ cấp cao hơn cho hàng tiêu dùng, qua đó hỗ trợ các cửa hàng bán lẻ truyền thống.

Ngoài ra, Chính phủ Trung Quốc dự kiến tối ưu hóa môi trường thanh toán cho du khách quốc tế, thông qua việc nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán bằng thẻ ngân hàng, thanh toán di động và tiền mặt, bảo đảm trải nghiệm thuận tiện cho du khách nhập cảnh.

Trong bối cảnh nhu cầu trong nước tiếp tục đóng vai trò là động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế, các cơ quan chức năng Trung Quốc đã ban hành hàng loạt biện pháp chính sách nhằm khai thác sâu hơn tiềm năng tiêu dùng và duy trì kỳ vọng thị trường trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026.

Tết Nguyên đán, dịp lễ truyền thống quan trọng nhất tại Trung Quốc, thường là mùa cao điểm tiêu dùng do các hoạt động đoàn tụ gia đình, đi lại, ăn uống, giải trí và mua sắm quà tặng tăng cao./.

Thịt bò Canada sắp trở lại thị trường Trung Quốc Việc dỡ bỏ lệnh cấm diễn ra sau khi Canada đạt thỏa thuận thương mại “mang tính bước ngoặt” với Trung Quốc, cho phép xe điện Trung Quốc vào nước này để đổi lấy việc giảm thuế quan.