Trung Quốc tăng cường kiểm soát xuất khẩu hàng lưỡng dụng sang Nhật Bản

Trung Quốc cấm xuất khẩu toàn bộ các mặt hàng lưỡng dụng cho các đối tác quân sư, đối tác phục vụ cho mục đích quân sự có thể góp phần làm tăng cường năng lực quân sự của Nhật Bản.

Nguyễn Hà
Quang cảnh cảng hàng hóa tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. (Nguồn: THX/TTXVN)
Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 6/1 cho biết nước này quyết định tăng cường kiểm soát xuất khẩu hàng hóa lưỡng dụng sang Nhật Bản và quyết định này có hiệu lực ngay lập tức.

Tân Hoa xã dẫn thông báo của Bộ trên nêu rõ Trung Quốc cấm xuất khẩu toàn bộ các mặt hàng lưỡng dụng cho các đối tác quân sư, đối tác phục vụ cho mục đích quân sự, cũng như cho các bên sử dụng đầu cuối khác có thể góp phần làm tăng cường năng lực quân sự của Nhật Bản.

Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, các biện pháp trên nhằm bảo vệ những ưu tiên về an ninh của nước này, đồng thời thực hiện các nghĩa vụ quốc tế về không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Thông báo không nêu cụ thể các mặt hàng bị cấm nhưng theo quy định hiện hành của Trung Quốc, nhiều sản phẩm trong các lĩnh vực công nghệ sinh học, hàng không vũ trụ và viễn thông được xếp vào nhóm hàng hóa lưỡng dụng, thuộc diện quản lý xuất khẩu.

Nhật Bản hiện chưa đưa ra bình luận trước quyết định trên của Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)
#hàng hóa lưỡng dụng #Bộ Thương mại Trung Quốc Nhật Bản Trung Quốc
