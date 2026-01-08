Giá vàng ngày 8/1: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Kinh tế

Cập nhật bảng giá vàng hôm nay (8/1) tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji.

Vàng trang sức được bày bán tại một cửa hàng kinh doanh vàng. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)
Vàng trang sức được bày bán tại một cửa hàng kinh doanh vàng. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Sau khi lao dốc hơn 1% do làn sóng chốt lời, giá vàng thế giới đang nỗ lực ổn định quanh mốc 4.460 USD/ounce phiên 7/1. Tuy nhiên, thị trường tiếp tục đối mặt với "cú sốc" kỹ thuật từ các quỹ chỉ số, cùng những biến số kinh tế vĩ mô quan trọng từ Mỹ.

Trong phiên giao dịch ngày 7/1, trên sàn giao dịch New York, thị trường đã chứng kiến một đợt bán tháo mạnh, khi giá vàng có lúc rơi thẳng về vùng 4.422 USD/ounce trước khi hồi phục nhẹ.

Chốt phiên này, giá vàng giao ngay tăng 11,83%, đạt 4.464,6 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn Mỹ tiếp tục đứng ở ngưỡng 4.449,3 USD/ounce.

Đà giảm giá của vàng được hạn chế phần nào sau khi dữ liệu việc làm Mỹ được công bố cho thấy con số yếu hơn kỳ vọng, củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất, từ đó tạo điều kiện hỗ trợ cho tài sản không sinh lãi như vàng.

Về phía yếu tố cơ bản, nhà đầu tư đang tập trung vào dữ liệu việc làm khu vực tư nhân và dữ liệu tiền lương quốc gia (không bao gồm khu vực nông nghiệp) sắp công bố của Mỹ, để có thể đưa ra dự báo rõ nét hơn về định hướng lãi suất của Fed trong năm 2026. Dữ liệu yếu hơn kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy kỳ vọng cắt giảm lãi suất, qua đó hỗ trợ cho giá vàng trong ngắn hạn.

Trong dài hạn, nhiều tổ chức tài chính lớn dự báo giá vàng có thể tiếp tục xu hướng tăng trong năm 2026, với một số dự báo đưa mức bình quân lên khoảng 4.450-4.500 USD/ounce hoặc cao hơn, nhờ nhu cầu từ các ngân hàng trung ương và kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ.

Tại Việt Nam, vào chiều ngày 7/1, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 156,1-158,12 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 8/1:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

0801-gia-vang-sjc.png

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

0801-gia-vang-doji.png

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji:

0801-gia-vang-doji-2.png
(Vietnam+)
