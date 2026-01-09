Thị trường vàng thế giới "lặng sóng" dưới áp lực điều chỉnh chỉ số hàng hóa

Giá vàng thế giới ổn định trong phiên 8/1, khi các nhà đầu tư chờ báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ để tìm kiếm dấu hiệu về lộ trình chính sách của Cục Dự trữ liên bang (Fed), mặc dù áp lực ngắn hạn từ việc điều chỉnh chỉ số hàng hóa tiếp tục hạn chế đà tăng.

Giá vàng giao ngay không đổi ở mức 4.452,64 USD/ounce vào lúc 1 giờ 34 phút sáng ngày 9/1 (theo giờ Việt Nam), sau khi ghi nhận mức thấp nhất trong phiên là 4.406,89 USD/ounce trước đó. Giá vàng kỳ hạn giao tháng 2/2026 của Mỹ giảm nhẹ xuống 4.460,7 USD/ounce.

Giá bạc giao ngay giảm 3,2% xuống 75,64 USD/ounce, còn giá bạch kim giảm 2,3% xuống 2.253,91 USD/ounce. Trong khi đó, giá palladium giảm 1,1% xuống 1.745 USD/ounce.

Việc tái cân bằng Chỉ số hàng hoá Bloomberg hàng năm, một sự điều chỉnh định kỳ về tỷ trọng hàng hóa để chỉ số phù hợp với điều kiện thị trường, bắt đầu trong tuần này.

Giới phân tích nhận định sẽ có áp lực lên vàng và bạc trong vài phiên giao dịch tới do sự điều chỉnh này. Một khi tình hình ổn định vào giữa tuần tới, đó sẽ là cơ hội tốt cho những nhà đầu tư dài hạn quay trở lại thị trường này.

Các nhà đầu tư đang hướng sự chú ý đến dữ liệu việc làm phi nông nghiệp của Mỹ dự kiến công bố vào ngày 9/1 để có thêm thông tin rõ ràng hơn về chính sách tiền tệ của Fed.

Theo một khảo sát, dự kiến có 60.000 việc làm được tạo ra trong tháng 12/2025, so với 64.000 việc làm trong tháng trước đó. Tỷ lệ thất nghiệp được dự báo sẽ giảm từ 4,6% xuống 4,5%.

Thị trường hiện đang nhận định Fed sẽ cắt giảm lãi suất hai lần trong năm nay. Vàng thường tăng giá trong môi trường lãi suất thấp.

Trong khi đó, căng thẳng địa chính trị leo thang sau vụ bắt giữ hai tàu chở dầu có liên hệ với Venezuela ở Đại Tây Dương.

Ngân hàng HSBC hiện dự báo giá vàng sẽ đạt 5.000 USD/ounce trong nửa đầu năm 2026 do rủi ro địa chính trị và nợ công gia tăng.

Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng 9/1, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 155,2-157,2 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng thế giới phục hồi nhẹ sau một phiên "rung lắc" Trong phiên giao dịch ngày 7/1, trên sàn giao dịch New York, thị trường đã chứng kiến một đợt bán tháo mạnh, khi giá vàng có lúc rơi thẳng về vùng 4.422 USD/ounce trước khi hồi phục nhẹ.