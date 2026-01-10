Thị trường nông sản: Giá gạo châu Á ảm đạm do nhu cầu yếu

Thị trường nông sản thế giới tuần qua chứng kiến sự đi lên của giá đậu tương Mỹ nhờ lực mua mạnh từ Trung Quốc.

Tuy nhiên, thị trường gạo châu Á lại khá ảm đạm khi giá gạo tại các nước xuất khẩu lớn như Ấn Độ và Việt Nam đi ngang, trong khi giá gạo Thái Lan giảm do nhu cầu yếu.

Thị trường gạo châu Á

Giá gạo xuất khẩu tại Ấn Độ và Việt Nam tuần này gần như đi ngang do mức giá cao khiến người mua ngần ngại, trong khi giá gạo Thái Lan giảm xuống mức thấp nhất trong 5 tuần.

Cụ thể, giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ tuần này đi ngang ở mức 355-360 USD/tấn. Giá gạo trắng 5% tấm cũng ổn định ở mức 350-355 USD/tấn. Mặc dù giá đang ở gần mức cao nhất ba tháng, nhu cầu lại khá yếu. Một nhà xuất khẩu tại Kolkata cho biết người mua đang muốn giá thấp hơn, nhưng người bán không thể giảm giá do đồng rupee đang mạnh lên.

Trong khi đó, giá gạo 5% tấm của Thái Lan đã giảm từ mức 410 USD/tấn của tuần trước xuống còn 385 USD/tấn vào tuần này. Một nhà giao dịch tại Bangkok cho biết nhu cầu đã rất yếu kể từ đầu năm. Ngoài ra, các nhà xuất khẩu đang chờ đợi thông tin về một phiên đấu giá gạo có thể được Ấn Độ mở ra.

Tương tự, giá gạo 5% tấm của Việt Nam cũng không đổi, được chào bán ở mức 360-365 USD/tấn. Một nhà giao dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết hoạt động mua bán đang chậm lại do nhu cầu bên ngoài yếu. Ông dự báo nhu cầu sẽ tiếp tục yếu trong thời gian còn lại của năm, khi Philippines và Indonesia có thể hạn chế mua vào trong khi nguồn cung từ Ấn Độ dự kiến sẽ tăng mạnh.

Thị trường ngũ cốc Mỹ

Nông dân thu hoạch lúa mỳ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thị trường ngũ cốc Chicago diễn biến trái chiều trong phiên cuối tuần, với giá đậu tương tăng trong khi ngô và lúa mì gần như đi ngang.

Chốt phiên giao dịch ngày 9/1, giá đậu tương giao tháng 3/2026 tăng 1,25 xu Mỹ lên 10,625 USD/bushel. Ngược lại, giá lúa mì giảm 0,75 xu Mỹ xuống 5,1725 USD/bushel và giá ngô giảm 0,25 xu Mỹ còn 4,4575 USD/bushel (1 bushel lúa mỳ/đậu tương=27,2 kg; 1 bushel ngô=25,4 kg).

Tính chung cả tuần, giá đậu tương tăng 1,6%, giá lúa mì tăng 2,1% và giá ngô tăng 1,9%.

Giá đậu tương được hỗ trợ mạnh bởi nhu cầu gia tăng từ Trung Quốc. Theo các nhà giao dịch, tập đoàn nhà nước Sinograin của Trung Quốc đã mua ít nhất 10 lô hàng đậu tương Mỹ, tương đương 600.000 tấn, với dự kiến giao hàng trong tháng 4 và 5. Trước đó, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cũng xác nhận các đơn hàng bán 198.000 tấn đậu tương cho khách hàng giấu tên và 132.000 tấn cho Trung Quốc.

Ngược lại, giá ngô và lúa mì gần như đi ngang. Các nhà giao dịch đang điều chỉnh các lệnh giao dịch trước thềm báo cáo quan trọng của Bộ Nông nghiệp Mỹ về diện tích gieo trồng lúa mì mùa Đông, sản lượng thu hoạch ngô và đậu tương năm 2025, cùng dữ liệu tồn kho ngũ cốc tính đến ngày 1/12. Báo cáo này sẽ được công bố vào ngày 12/1 (giờ địa phương). Các nhà giao dịch sẽ chờ đợi số liệu từ Bộ Nông nghiệp Mỹ để đưa ra động thái tiếp theo trên thị trường.

Thị trường càphê thế giới

(Ảnh: AFP/TTXVN)

Thị trường càphê tuần qua chứng kiến một đợt điều chỉnh giảm giá mạnh trên cả thị trường thế giới và trong nước, do sự kết hợp của các yếu tố cơ bản về thời tiết và áp lực từ thị trường tài chính.

Trên thị trường thế giới, kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, giá càphê đồng loạt giảm sâu. Tại London, giá càphê Robusta giao tháng 1/2026 giảm 32 USD xuống còn 4.075 USD/tấn. Tại New York, giá càphê Arabica giao tháng 3/2026 mất 14,7 xu xuống còn 357,65 xu/lb (1 lb = 0,4535 kg).

Nguyên nhân chính được cho là do thời tiết thuận lợi tại Brazil và Việt Nam đã cải thiện triển vọng nguồn cung. Bên cạnh đó, việc đồng USD tăng giá mạnh lên mức cao nhất 4 tuần cũng gây áp lực lên thị trường hàng hóa. Các chuyên gia cũng lưu ý rằng đồng USD mạnh đã kích thích nông dân Brazil bán hàng mạnh tay hơn.

Tại thị trường trong nước, giá càphê tại khu vực Tây Nguyên ngày 10/1 cũng "bốc hơi" thêm 700 đồng/kg. Áp lực chốt lời cùng diễn biến tiêu cực từ sàn London đã khiến thị trường chìm trong sắc đỏ.

Tính đến sáng 10/1, giá càphê tại Đắk Lắk và Gia Lai ở mức 97.100-97.300 đồng/kg và Lâm Đồng là 96.800 đồng/kg.

Đà giảm liên tục những ngày qua đã khiến nhiều hộ nông dân có tâm lý hoang mang và bắt đầu bán ra một lượng hàng ký gửi để bảo toàn lợi nhuận./.

