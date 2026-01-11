"Google của xứ sở kim chi" thách thức Amazon và Google

Naver, tập đoàn sở hữu công cụ tìm kiếm thống trị tại Hàn Quốc và thường được ví là "Google của xứ sở kim chi," đang thực hiện một nước cờ táo bạo: Chào bán các dịch vụ đám mây của mình tới Trung Đông và Đông Nam Á như một lựa chọn thay thế khả thi cho các gã khổng lồ công nghệ Mỹ và Trung Quốc.

Ông Kim Yuwon, Giám đốc điều hành của Naver Cloud, khẳng định công ty có thể là một đối tác mạnh mẽ cho các quốc gia đang e ngại sử dụng hệ thống đám mây của Mỹ hoặc Trung Quốc vì lý do an ninh.

Lợi thế cạnh tranh của Naver nằm ở khả năng tùy biến dịch vụ AI cho từng quốc gia riêng biệt và cho phép họ duy trì quyền kiểm soát dữ liệu của chính mình - điều mà các mô hình AI tổng quát của các ông lớn thường bỏ qua.

Theo Synergy Research Group, Amazon, Microsoft và Google thống trị hơn 60% thị trường điện toán đám mây toàn cầu, trong khi đó, Alibaba, Tencent làm chủ thị trường Trung Quốc.

Nhiều quốc gia lo ngại Washington có thể truy cập dữ liệu lưu trữ trên hệ thống đám mây của Mỹ đang chuyển hướng sang cái gọi là "AI chủ quyền" (sovereign AI) - nơi họ tự xây dựng hoặc sở hữu hệ thống riêng và lưu trữ dữ liệu tại địa phương.

Naver lập luận rằng họ có thể cung cấp quyền kiểm soát sâu hơn đối với nhiều phần, từ trung tâm dữ liệu đến ứng dụng, mang lại sự tự chủ lớn hơn so với các đối tác Mỹ.

Để hiện thực hóa tham vọng này, Naver dự kiến đầu tư hơn 1.000 tỷ won (690 triệu USD) trong năm nay để mở rộng hạ tầng AI, bao gồm việc mua 60.000 chip GPU Blackwell tiên tiến nhất của Nvidia. Công ty đang vận hành các vùng đám mây tại Đức, Nhật Bản, Singapore, Mỹ và lên kế hoạch mở rộng sang Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Việt Nam.

Đặc biệt, một trung tâm dữ liệu 500 MW đang được xây dựng tại Maroc. Ông Kim Yuwon nhấn mạnh sự tùy biến là rất quan trọng vì mỗi quốc gia có các vấn đề xã hội, bối cảnh chính trị, tín ngưỡng tôn giáo và hệ giá trị khác nhau.

Cổ phiếu của Naver đã tăng 20% trong 12 tháng qua nhờ kỳ vọng vào mảng AI. Chuyên gia Junhyun Kim từ HSBC dự báo doanh thu từ mảng cho thuê GPU của Naver có thể vượt 1.000 tỷ won vào năm 2030.

Tuy nhiên, Giáo sư Wi Jong-hyun từ Đại học Chung-Ang lại tỏ ra hoài nghi. Ông cho rằng việc phát triển AI chủ quyền đòi hỏi lượng dữ liệu khổng lồ từ các quốc gia sở tại, điều mà Naver có thể gặp khó khăn./.

