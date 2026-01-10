Nagasaki, Hiroshima phản đối động thái xem xét lại “Ba nguyên tắc phi hạt nhân”

Ngày 9/1, Hội đồng Thành phố Nagasaki và Hiroshima đã nhất trí thông qua các tuyên bố kêu gọi Chính phủ Nhật Bản tuân thủ “Ba nguyên tắc phi hạt nhân.”

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh truyền thông nhận định Thủ tướng Sanae Takaichi đang xem xét lại nguyên tắc thứ ba trong “Ba nguyên tắc phi hạt nhân” là cấm vũ khí hạt nhân hiện diện trên lãnh thổ Nhật Bản.

Tuyên bố của Hội đồng Thành phố Hiroshima nêu rõ nỗ lực của đảng cầm quyền nhằm sửa đổi các nguyên tắc phi hạt nhân đã gây quan ngại sâu sắc, đồng thời kêu gọi chính phủ tôn trọng cảm xúc của người dân tại hai thành phố từng hứng chịu bom nguyên tử và tiếp tục duy trì “Ba nguyên tắc phi hạt nhân.”

Trong khi đó, Hội đồng Thành phố Nagasaki nhấn mạnh rằng chính phủ trước nay luôn coi “Ba nguyên tắc phi hạt nhân” là một chính sách quốc gia, đồng thời phản đối việc đảng cầm quyền dự định sửa đổi các nguyên tắc này trong quá trình điều chỉnh các văn kiện an ninh của Nhật Bản.

Ngày 6 và 9/8/1945, quân đội Mỹ đã lần lượt thả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki nhằm buộc Nhật Bản phải đầu hàng.

Năm 1967, Thủ tướng Nhật Bản khi đó là Eisaku Sato tuyên bố “Ba nguyên tắc phi hạt nhân” lần đầu tiên, gồm không sở hữu, không sản xuất và không cho phép vũ khí hạt nhân được đưa vào lãnh thổ Nhật Bản.

Sau đó, ba nguyên tắc này đã chính thức được Quốc hội thông qua vào năm 1971 và trở thành nền tảng cốt lõi trong chính sách hạt nhân của Nhật Bản.

Chiến lược An ninh Quốc gia, một trong ba văn kiện được Nội các Nhật Bản phê chuẩn năm 2022, cũng khẳng định rằng “việc tuân thủ ‘Ba nguyên tắc phi hạt nhân’ sẽ tiếp tục được duy trì trong tương lai”./.

Bom nguyên tử Hiroshima: Hồi sinh mạnh mẽ vì một thế giới phi hạt nhân Vào lúc 8 giờ 15 phút sáng ngày 6/8/1945, quân đội Mỹ đã ném quả bom nguyên tử đầu tiên trong lịch sử nhân loại mang tên “Little Boy,” nặng 5 tấn xuống thành phố Hiroshima, Tây Nam Nhật Bản.