Bảo tàng Bom nguyên tử Nagasaki: Chứng tích chiến tranh và hy vọng về hòa bình

Ba ngày sau thảm họa hạt nhân tại thành phố Hiroshima (Nhật Bản), ngày 9/8/1945, quả bom nguyên tử thứ hai rơi xuống quận Urakami ở Nagasaki, cướp đi sinh mạng của khoảng 74.000 người chỉ trong vài tháng.

Nagasaki vốn là một thành phố cảng sôi động, nơi giao thoa giữa các nền văn hóa Đông-Tây, đã bị san phẳng trong nháy mắt.

Được xây dựng để tưởng niệm thảm họa, Công viên Hòa bình Nagasaki là khu phức hợp bao gồm Bảo tàng Bom nguyên tử Nagasaki, nơi trưng bày các hiện vật về sự thật của vụ ném bom nguyên tử cùng với các chứng tích và các công trình tưởng niệm./.