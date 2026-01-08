Australia mở cuộc điều tra đặc biệt về vụ xả súng tại bãi biển Bondi

Ngày 8/1, Thủ tướng Australia Anthony Albanese tuyên bố chính phủ nước này sẽ thành lập một ủy ban điều tra hoàng gia về vụ xả súng tại bãi biển Bondi khiến 15 người thiệt mạng trong bối cảnh dư luận nước này đang yêu cầu sớm được biết các thông tin về sự thật.

Phát biểu với báo giới, Thủ tướng Albanese nhấn mạnh ưu tiên của chính phủ là thúc đẩy đoàn kết và gắn kết xã hội, coi đây là con đường cần thiết để Australia hàn gắn sau thảm kịch.

Theo điều tra ban đầu, hai cha con Sajid Akram và Naveed Akram bị cáo buộc thực hiện vụ tấn công nhằm vào những người Do Thái đang tham dự lễ Hanukkah gần bãi biển.

Sajid Akram - 50 tuổi, quốc tịch Ấn Độ - đã bị cảnh sát bắn chết ngay tại hiện trường; trong khi cậu con trai Naveed Akram - 24 tuổi, mang quốc tịch Australia - bị bắt giữ và đối mặt các cáo buộc khủng bố cùng 15 tội danh giết người.

Ủy ban điều tra hoàng gia - cấp điều tra cao nhất của Australia, sẽ xem xét toàn diện vụ tấn công, từ khả năng thất bại của công tác tình báo đến tình trạng gia tăng chủ nghĩa bài Do Thái trong xã hội. Cuộc điều tra do cựu thẩm phán Tòa án Tối cao Virginia Bell đứng đầu và có thể kéo dài trong nhiều năm.

Vụ việc đã làm dấy lên tranh luận sâu rộng về nạn bài Do Thái, trách nhiệm bảo vệ cộng đồng người Do Thái và hiệu quả của các biện pháp an ninh tại Australia.

Cảnh sát và cơ quan tình báo đang đối mặt với câu hỏi liệu họ có thể hành động sớm hơn hay không khi mà Naveed Akram từng bị cơ quan tình báo Australia lưu ý từ năm 2019 nhưng sau đó không còn bị coi là mối đe dọa trước mắt.

Sau thảm kịch, Chính phủ Australia đã công bố kế hoạch siết chặt luật kiểm soát súng và triển khai chương trình thu hồi vũ khí quy mô lớn nhất kể từ năm 1996, thời điểm nước này cải cách luật súng sau vụ xả súng Port Arthur khiến 35 người thiệt mạng./.

Phát hiện cờ của tổ chức IS trên xe của nghi phạm vụ xả súng ở Australia Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết Sajid Akram và con trai Naveed Akram dường như bị thúc đẩy bởi tư tưởng của IS và đã bị cực đoan hóa trước khi thực hiện "vụ giết người hàng loạt" này.