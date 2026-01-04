Trung Quốc điều chỉnh thuế nhập khẩu năm 2026, mở rộng ưu đãi thương mại

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Ủy ban Thuế quan thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc vừa công bố “Phương án điều chỉnh thuế quan năm 2026,” chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1.

Phương án tập trung điều chỉnh có chọn lọc thuế suất đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, tối ưu hóa hệ thống mã số thuế, tiếp tục thực thi các mức thuế theo hiệp định và thuế suất ưu đãi, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển lực lượng sản xuất mới, đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng tăng của người dân, mở rộng hơn nữa mức độ mở cửa đối ngoại chất lượng cao và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.

Phương án điều chỉnh thuế quan năm 2026 tập trung vào 3 nhóm nội dung chính, gồm điều chỉnh thuế suất nhập khẩu tạm thời; tối ưu hóa danh mục và mã số thuế; tiếp tục áp dụng thuế suất theo các hiệp định thương mại tự do và thuế suất ưu đãi đối với các đối tác phù hợp.

Trong lĩnh vực điều chỉnh thuế suất nhập khẩu tạm thời, nhằm tăng cường liên thông giữa thị trường trong nước và quốc tế, mở rộng nguồn cung hàng hóa chất lượng cao, Trung Quốc sẽ áp dụng mức thuế suất tạm thời thấp hơn thuế suất tối huệ quốc đối với 935 mặt hàng trong năm 2026.

Cụ thể, để thúc đẩy tự chủ khoa học công nghệ ở trình độ cao và xây dựng hệ thống công nghiệp hiện đại, Trung Quốc giảm thuế nhập khẩu đối với một số linh kiện then chốt và vật liệu tiên tiến, bao gồm đệm thủy lực điều khiển số dùng cho máy ép và các loại vật liệu công nghệ cao khác.

Các biện pháp này được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp, củng cố chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị công nghiệp trong nước.

Bên cạnh đó, nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi xanh toàn diện của phát triển kinh tế xã hội, Trung Quốc tiếp tục giảm thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng tài nguyên và nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất xanh, như bột đen tái chế dùng cho pin lithium-ion và quặng pyrit chưa nung.

Đây là những nguyên liệu quan trọng trong các ngành công nghiệp năng lượng mới và công nghiệp xanh, phù hợp với mục tiêu phát triển carbon thấp mà Trung Quốc đang theo đuổi.

Theo phương án, việc điều chỉnh thuế quan lần này được thiết kế một cách khoa học, phù hợp với thông lệ quốc tế, đồng thời gắn chặt với thực tiễn phát triển của các ngành công nghiệp trong nước.

Trong lĩnh vực dân sinh, phương án tiếp tục nhấn mạnh việc tăng cường bảo đảm và cải thiện đời sống người dân, hỗ trợ đẩy nhanh tiến trình xây dựng “Trung Quốc khỏe mạnh.”

Theo đó, Trung Quốc sẽ giảm thuế nhập khẩu đối với một số sản phẩm y tế quan trọng như mạch máu nhân tạo và bộ xét nghiệm chẩn đoán một số bệnh truyền nhiễm. Việc điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ giúp tăng nguồn cung các sản phẩm y tế chất lượng cao và giảm chi phí điều trị cho người bệnh.

Bên cạnh đó, để thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại với các nước kém phát triển nhất, hỗ trợ các quốc gia này nâng cao năng lực phát triển, Trung Quốc tiếp tục dành ưu đãi thuế quan đặc biệt cho 43 nước kém phát triển nhất đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, theo đó áp dụng thuế suất 0% đối với 100% dòng thuế.

Đồng thời, theo Hiệp định Thương mại châu Á-Thái Bình Dương và các thỏa thuận song phương với một số nước ASEAN, Trung Quốc tiếp tục áp dụng thuế suất ưu đãi đối với hàng hóa nhập khẩu từ Bangladesh, Lào, Campuchia và Myanmar.

Theo Phó Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Dầu khí và Hóa chất Trung Quốc Triệu Tuấn Quý, việc điều chỉnh thuế trong lĩnh vực hóa dầu lần này chủ yếu liên quan đến các sản phẩm như nhiên liệu hàng không sinh học, diesel sinh học gốc hydrocarbon và bột đen tái chế cho pin lithium-ion.

Những điều chỉnh này phản ánh định hướng chính sách nhất quán của Trung Quốc trong việc hỗ trợ ngành hóa dầu phát triển lực lượng sản xuất mới, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi xanh, giảm phát thải và sử dụng hiệu quả tài nguyên./.

