Multimedia
Tin ảnh Video Podcast Infographics Timeline Tổng hợp Mega Story Short Video Web Story Ảnh 360

Liên minh châu Mỹ lên án hành động của Mỹ, kêu gọi trả tự do cho ông Maduro

Liên minh Bolivar cho các dân tộc châu Mỹ (ALBA) đã lên án hành động quân sự của Mỹ nhằm vào Venezuela, đồng thời yêu cầu trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho Tổng thống Nicolas Maduro.

Viết Thành
Theo dõi VietnamPlus
Liên minh châu Mỹ lên án hành động của Mỹ, kêu gọi trả tự do cho ông Maduro
0:00 / 0:00
0:00

Tốc độ phát1x

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Liên minh châu Mỹ kêu gọi trả tự do cho ông Maduro.

Các nước đồng minh của Ukraine nhóm họp tại Kiev.

Nhiều nước châu Á nỗ lực đảm bảo an toàn cho công dân tại Venezuela.

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

Viết Thành
(Vietnam+)
#mỹ tấn công venezuela #Mỹ -Venezuela #Tình báo Mỹ vụ tấn công #xung đột mỹ-venezuela #Chính trị quốc tế Venezuela và Mỹ #Mỹ Venezuela #Phản ứng của Nga đối với Mỹ và Venezuela #mỹ leo thang venezuela #Căng thẳng Venezuela-Mỹ #Quan hệ Venezuela-Mỹ #Căng thẳng Mỹ-Venezuela #Mỹ can thiệp nội bộ Venezuela #chiến tranh venezuela #lãnh thổ Venezuela #Phản ứng quốc tế về Venezuela #cia hoạt động tại venezuela

Podcast mới nhất