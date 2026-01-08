Thế giới
WSJ cáo buộc tàu ngầm Nga hộ tống thành viên "Hạm đội bóng tối"

Theo truyền thông Mỹ, Nga đã triển khai tàu ngầm và lực lượng hải quân hộ tống tàu chở dầu từng bị Lực lượng Tuần duyên Mỹ theo dõi, làm dấy lên căng thẳng mới trong chiến dịch trừng phạt Venezuela.

Minh Hiếu
Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

WSJ cáo buộc tàu ngầm Nga hộ tống thành viên "Hạm đội bóng tối" bị Mỹ săn đuổi

Iran tuyên bố sẵn sàng đáp trả nếu bị Mỹ và Israel đe dọa

Không kích nhằm vào quê hương của thủ lĩnh ly khai tại Yemen

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

(Vietnam+)
