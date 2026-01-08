Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

WSJ cáo buộc tàu ngầm Nga hộ tống thành viên "Hạm đội bóng tối" bị Mỹ săn đuổi

Iran tuyên bố sẵn sàng đáp trả nếu bị Mỹ và Israel đe dọa

Không kích nhằm vào quê hương của thủ lĩnh ly khai tại Yemen

Minh Hiếu