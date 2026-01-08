Hàn Quốc giải thể cơ quan phản gián quốc phòng sau gần 50 năm hoạt động

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 8/1 thông báo sẽ giải thể Bộ Tư lệnh Phản gián Quốc phòng, chấm dứt 49 năm hoạt động kể từ khi thành lập năm 1977.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, cơ quan này bị nghi đóng vai trò chủ chốt trong việc thúc đẩy nỗ lực áp đặt thiết quân luật bất thành của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol hồi tháng 12/2024.

Cựu Chỉ huy bộ tư lệnh hiện đang bị xét xử với cáo buộc điều động quân đội tới Quốc hội và Ủy ban Bầu cử Quốc gia để ngăn việc bãi bỏ thiết quân luật, đồng thời điều động lực lượng bắt giữ khoảng 10 chính trị gia cấp cao, trong đó có lãnh đạo các đảng lớn và Chủ tịch Quốc hội.

Ông Hong Hyun Ik, Trưởng Ủy ban Cố vấn Đặc biệt Liên hợp Dân sự-Quân sự thuộc Bộ Quốc phòng, cho biết chính Ủy ban của ông đã đưa ra khuyến nghị giải thể trên, đồng thời đề xuất chuyển giao hoặc bãi bỏ các chức năng như điều tra an ninh, phản gián và kiểm toán an ninh.

Sau khi Bộ Tư lệnh Phản gián Quốc phòng bị giải tán, quân đội sẽ thành lập một tổ chức mới tạm gọi là Cơ quan Tình báo An ninh Quốc phòng chuyên về phản gián, chống khủng bố và tình báo công nghiệp quốc phòng.

Quyết định trên nằm trong nỗ lực tái thiết quân đội sau vụ thiết quân luật bất thành vốn dẫn tới việc cách chức hàng loạt tướng lĩnh cấp cao của Hàn Quốc. Bộ Quốc phòng nước này cho biết sẽ xây dựng lộ trình pháp lý và tổ chức cụ thể để triển khai cải cách với mục tiêu hoàn tất trước cuối năm nay./.

