Ông Kim Jong Un nhấn mạnh yêu cầu nâng cao năng lực răn đe hạt nhân

KCNA đưa tin một đơn vị thuộc nhóm tác chiến hỏa lực chính của quân đội Triều Tiên đã tiến hành cuộc tập trận phóng tên lửa hôm 4/1.

Cuộc tập trận được tiến hành như một phần của đợt đánh giá tính bền vững, hiệu quả và vận hành đối với năng lực răn đe chiến tranh của Triều Tiên, đồng thời kiểm tra trạng thái sẵn sàng chiến đấu của hệ thống vũ khí siêu vượt âm.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã giám sát cuộc tập trận. Phát biểu tại sự kiện này, ông nhấn mạnh nhiệm vụ duy trì, mở rộng năng lực răn đe hạt nhân mạnh mẽ và đáng tin cậy có ý nghĩa chiến lược rất quan trọng.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên yêu cầu: “Chúng ta phải liên tục nâng cấp các phương tiện quân sự, đặc biệt là các hệ thống vũ khí tấn công. Đó là nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với năng lực tự vệ. Ngoài ra, việc khiến các đối thủ liên tục và thường xuyên nhận ra sự huy động liên tục các phương tiện tấn công chiến lược của chúng ta và chính sự nguy hiểm của chúng là phương thức quan trọng và hiệu quả để thực hiện răn đe chiến tranh."

Ông Kim Jong Un chia sẻ: “Thành thật mà nói, hoạt động như vậy của chúng ta rõ ràng nhằm mục đích từng bước đưa năng lực răn đe chiến tranh hạt nhân lên một nền tảng phát triển cao. Sự cần thiết của nỗ lực này được minh chứng bằng cuộc khủng hoảng địa chính trị gần đây và các sự kiện quốc tế phức tạp."

Những quả tên lửa siêu vượt âm - được phóng từ quận Ryokpho, thành phố Bình Nhưỡng, theo hướng Đông Bắc - đã đánh trúng các mục tiêu nằm cách đó khoảng 1.000 km ở vùng biển phía Đông Bán đảo Triều Tiên.

Ông Kim Jong Un bày tỏ kỳ vọng và tin tưởng toàn bộ lực lượng tên lửa sẽ luôn trung thành với sứ mệnh là lá chắn đáng tin cậy để bảo vệ chủ quyền và an ninh của Triều Tiên, thông qua nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu một cách nhất quán và có trách nhiệm với kỷ luật thép.

Trước đó, tronng cuộc thị sát hoạt động sản xuất vũ khí dẫn đường chiến thuật tại một nhà máy đạn dược, ông Kim Jong Un đã chỉ thị mở rộng năng lực sản xuất lên khoảng 2,5 lần.

Theo Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên (KCNA), ông Kim đã thăm một nhà máy đạn dược lớn vào ngày 3/1 và tham quan các khu vực sản xuất đã được nâng cấp về công nghệ nhằm kiểm tra tình trạng hiện đại hóa, song không tiết lộ địa điểm hay tên nhà máy.

KCNA cho biết ông Kim nhấn mạnh sự cần thiết phải có các kế hoạch đổi mới hơn và hệ thống hợp lý nhằm thiết lập một cơ chế sản xuất linh hoạt, đồng thời chỉ ra những “thiếu sót” còn tồn tại trong quá trình hiện đại hóa khâu lắp ráp và yêu cầu rà soát lại tổng thể các kế hoạch xây dựng và hiện đại hóa các cơ sở công nghiệp quốc phòng trong năm nay.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên lưu ý: “Ngành công nghiệp đạn dược cần tiến hành tổ chức kinh tế, trực tiếp sản xuất cũng như nâng cấp kỹ thuật một cách tỉ mỉ để phù hợp với … tình hình hiện nay, khi việc sản xuất đạn dược hiện tại và dự án hiện đại hóa phải được thúc đẩy song song.”

Ông Kim cho biết hệ thống vũ khí dẫn đường chiến thuật của Triều Tiên có giá trị quân sự đủ để trong tương lai thay thế hệ thống rocket phóng loạt (MLRS), đồng thời tiết lộ kế hoạch trang bị loại vũ khí này cho các đơn vị quân đội chủ lực bắt đầu từ nửa đầu năm nay.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng chỉ thị cần mở rộng năng lực sản xuất hiện nay thêm khoảng 2,5 lần để đáp ứng nhu cầu trang bị của Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu.

KCNA cho biết thêm: “Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải đặc biệt chú trọng đến việc nâng cao chất lượng các sản phẩm theo hợp đồng”./.

Hội đồng An ninh quốc gia Hàn Quốc họp khẩn sau khi Triều Tiên phóng tên lửa Quân đội Hàn Quốc khẳng định đang duy trì tư thế sẵn sàng, đồng thời chia sẻ thông tin về tên lửa đạn đạo của Triều Tiên với phía Mỹ và Nhật Bản, cũng như tăng cường giám sát các vụ phóng tiếp theo.