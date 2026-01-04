Hội đồng An ninh quốc gia Hàn Quốc họp khẩn sau khi Triều Tiên phóng tên lửa

Theo hãng tin Yonhap, ngày 4/1, Hội đồng An ninh quốc gia (NSC) Hàn Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn sau khi có thông tin Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo về vùng biển phía Đông nước này trước đó cùng ngày.

Văn phòng An ninh quốc gia trực thuộc Văn phòng Tổng thống cũng đã tiến hành họp khẩn, ra thông cáo kêu gọi Triều Tiên "chấm dứt những hành động như vậy."

Trước đó, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) thông báo Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo về vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên sáng 4/1. Đây là cuộc thử nghiệm vũ khí đầu tiên của Bình Nhưỡng trong năm nay.



Trong một tuyên bố, JCS nêu rõ đã phát hiện các tên lửa phóng từ khu vực gần Bình Nhưỡng vào khoảng 7h50 giờ địa phương (5h50 giờ Việt Nam). Các tên lửa đã bay khoảng 900 km và được cho là đã rơi xuống biển. Các cơ quan chức năng của Hàn Quốc và Mỹ đang phối hợp phân tích chi tiết về vụ phóng.



Quân đội Hàn Quốc khẳng định đang duy trì tư thế sẵn sàng, đồng thời chia sẻ thông tin về tên lửa đạn đạo của Triều Tiên với phía Mỹ và Nhật Bản, cũng như tăng cường giám sát các vụ phóng tiếp theo.



Phản ứng sau vụ việc, Lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc (USFK) thông báo đã nắm được thông tin về các vụ phóng tên lửa và đang tham vấn chặt chẽ với các đồng minh, cũng như đối tác.

Theo USFK, các vụ phóng lần này không gây ra mối đe dọa tức thời đối với nhân sự, lãnh thổ của Mỹ hay các đồng minh. Phía Mỹ cũng khẳng định duy trì cam kết bảo vệ anh ninh nội địa và các đồng minh trong khu vực.



Lần gần đây Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn là vào ngày 7/11/2025 và là vụ phóng tên lửa đạn đạo thứ 6 của nước này trong năm ngoái.



Cùng ngày 4/1, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã thị sát hoạt động sản xuất vũ khí dẫn đường chiến thuật tại một nhà máy đạn dược, đồng thời chỉ thị mở rộng năng lực sản xuất lên khoảng 2,5 lần để đáp ứng nhu cầu trang bị của Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu.



Theo KCNA, ông Kim đã thăm một nhà máy đạn dược lớn vào ngày 3/1 và tham quan các khu vực sản xuất đã được nâng cấp về công nghệ nhằm kiểm tra tình trạng hiện đại hóa, song không nêu rõ địa điểm hay tên nhà máy.

KCNA cho biết ông Kim nhấn mạnh cần có các kế hoạch đổi mới hơn và hệ thống hợp lý nhằm thiết lập một cơ chế sản xuất linh hoạt, đồng thời chỉ ra những thiếu sót còn tồn tại trong quá trình hiện đại hóa khâu lắp ráp và yêu cầu rà soát lại tổng thể các kế hoạch xây dựng và hiện đại hóa các cơ sở công nghiệp quốc phòng trong năm nay.



Ông Kim cho biết hệ thống vũ khí dẫn đường chiến thuật của Triều Tiên có đủ giá trị quân sự để trong tương lai thay thế hệ thống phóng rocket đa nòng (MLRS), đồng thời thông báo kế hoạch trang bị loại vũ khí này cho các đơn vị quân đội chủ lực bắt đầu từ nửa đầu năm nay./.

