Nhật Bản: Tắc đường dài hàng chục km do tuyết rơi dày

Tối 2/1 (giờ địa phương), hiện tượng tuyết rơi dày đã khiến tuyến cao tốc Sanyo ở miền Tây Nhật Bản rơi vào tình trạng tắc đường nghiêm trọng, với chiều dài đoạn ùn tắc lên tới 23km, cùng khoảng 3.000 phương tiện.



Cảnh sát cho biết sự cố bắt đầu khoảng 19h20 (giờ địa phương, tức 17h20 theo giờ Việt Nam) khi một xe ô tô sử dụng lốp thường mắc kẹt trong tuyết tại đoạn cao tốc thuộc tỉnh Hiroshima. Sau đó, ít nhất 4 phương tiện khác cũng rơi vào tình trạng tương tự tại cùng khu vực, khiến giao thông bị đình trệ nghiêm trọng.



Lực lượng cứu hỏa cho hay một người đàn ông ngoài 30 tuổi bị mắc kẹt trong dòng xe đã phải nhập viện do xuất hiện các triệu chứng ù tai, chóng mặt và buồn nôn.



Vụ tắc đường xảy ra đúng thời điểm nhiều người đang trở về nhà sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch. Một phụ nữ ngoài 40 tuổi cho biết gia đình bà bị kẹt xe khoảng 12 giờ, từ chiều tối cùng ngày, khi đang trên đường từ tỉnh Oita trở lại Tokyo, trong đó có thời gian dài mắc kẹt trong đường hầm không có sóng điện thoại, gây lo lắng và hoang mang.



Công ty vận hành đường cao tốc West Nippon Expressway đã phải đóng một số đoạn trên cả 2 chiều tuyến cao tốc Sanyo nối giữa hai tỉnh Hiroshima và Yamaguchi.



Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, khu vực này đã hứng chịu đợt tuyết rơi dày từ chiều tối đến đêm muộn cùng ngày./.

