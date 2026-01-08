Hàn Quốc nhập khẩu hơn 2 triệu quả trứng từ Mỹ để bình ổn giá

Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc vừa cho biết nước này sẽ nhập khẩu 2,24 triệu quả trứng tươi từ Mỹ trong tháng 1/2026 nhằm giúp ổn định giá trứng trong nước, trong bối cảnh dịch cúm gia cầm có độc lực cao gần đây đang lây lan nhanh.

Số trứng này sẽ được Tổng công ty Thương mại Nông thủy sản và Thực phẩm Hàn Quốc thu mua, sau đó phân phối cho các siêu thị và các nhà cung cấp nguyên liệu thực phẩm trong nước.

Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên sau hai năm Hàn Quốc mua trứng từ Mỹ. Một quan chức của Bộ trên cho biết lần gần nhất Hàn Quốc nhập khẩu trứng từ Mỹ là vào tháng 1/2024.

Động thái này là một phần trong các biện pháp phòng ngừa trước khả năng thiếu hụt nguồn cung trứng, khi Hàn Quốc đang phải đối phó với sự lây lan của dịch cúm gia cầm độc lực cao trong những tháng gần đây.

Theo Bộ trên, kể từ khi bắt đầu mùa lạnh, hơn 4,32 triệu con gà đẻ trứng đã bị tiêu hủy tại các trang trại bị ảnh hưởng bởi dịch cúm gia cầm. Tuy vậy, nguồn cung trứng trên cả nước vẫn ổn định.

Tính đến cuối năm 2025, số lượng gà đẻ tăng 1,2% so với cùng kỳ năm trước, dù sản lượng trứng hằng ngày giảm 1,1% xuống còn 49 triệu quả.

Hàn Quốc đã xác nhận hơn 30 ca nhiễm cúm gia cầm độc lực cao tại các trang trại gia cầm trong mùa Đông năm nay tính đến ngày 5/1./.

