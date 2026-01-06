Động đất mạnh 6,4 độ tại Nhật Bản, ít nhất 6 người bị thương

Ít nhất 6 người đã bị thương sau khi một trận động đất có độ lớn 6,4 xảy ra tại tỉnh Shimane, miền Tây Nhật Bản vào sáng 6/1.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết động đất xảy ra vào lúc 10h18’ theo giờ địa phương tại phía Đông tỉnh Shimane, với độ sâu chấn tiêu khoảng 10km. Tâm chấn nằm ở vị trí 35,3 độ vĩ Bắc và 133,2 độ kinh Đông.

Tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất thuộc tỉnh Shimane và Tottori, cường độ địa chấn được ghi nhận ở mức 5+ (Upper 5) trên thang đo 7 mức của Nhật Bản.

Sau động đất, JMA ghi nhận 2 dư chấn có độ lớn lần lượt là 5,1 và 5,4 xảy ra tại cùng khu vực vào khoảng 10h28’ và 10h37’ sáng cùng ngày.

Tại thành phố Matsue, tỉnh Shimane, đài truyền hình NHK đưa tin 4 người đã phải nhập viện do bị ngã và gặp các chấn thương khác do động đất. Thành phố cũng ghi nhận thiệt hại về tài sản khi nhiều ngôi nhà bị hư hỏng phần mái.

Tại thành phố Sakaiminato thuộc tỉnh lân cận Tottori, cảnh sát địa phương đã tiếp nhận các báo cáo về việc xuất hiện nhiều vết nứt trên các tuyến đường.

Trong khi đó, tại thành phố Fukuyama, tỉnh Hiroshima nằm ở phía Nam tâm chấn, cũng có ít nhất 2 người bị thương do ảnh hưởng của động đất.

JMA ban đầu ước tính trận động đất có độ lớn 6,2, nhưng sau đó đã điều chỉnh lên mức 6,4. Cơ quan này cũng cảnh báo về hiện tượng dao động nền đất chu kỳ dài đạt mức tối đa là cấp 4 tại khu vực phía Tây tỉnh Tottori.

Đây là những sóng địa chấn mạnh, chậm và kéo dài, có khả năng khiến các tòa nhà cao tầng rung lắc mạnh, đặc biệt là ở các tầng cao./.

