Đề phòng băng giá và sương muối ở khu vực vùng núi cao Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục duy trì tình trạng rét đậm, vùng núi cao khu vực Đông Bắc Bộ có nơi dưới 3 độ C.

Vùng núi cao Bắc Bộ cần đề phòng băng giá và sương muối.

Vùng núi Bắc Bộ và Thanh Hóa có nơi rét hại

Theo đó, hiện không khí lạnh đã ảnh hưởng đến phía Bắc của khu vực Trung Trung Bộ. Ở Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào; nhiệt độ giảm từ 4-7 độ C. Dự báo sáng 7/1, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại; khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 9-12 độ C, vùng núi và trung du Bắc Bộ từ 6-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C; Nghệ An và Hà Tĩnh phổ biến từ 11-14 độ C khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Huế từ 15-18 độ C.

Khu vực Hà Nội trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 9–12 độ C.

"Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trên đất liền có gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh," Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Vũ Anh Tuấn lưu ý.

Để ứng phó với không khí lạnh tăng cường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến gió mùa Đông Bắc, tình hình rét và thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở, nhân dân chủ động phòng tránh; rà soát phương án ứng phó với rét; hướng dẫn bảo đảm sức khỏe cho người dân, khuyến cáo không dùng bếp than sưởi ấm trong phòng kín để tránh thiệt hại về người.

Đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, dự trữ thức ăn; phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn cho sản xuất lúa, rau màu, cây trồng khác...

Nhận định về thời tiết biển, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; đặc khu Phú Quý có gió giật cấp 8; đặc khu Trường Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Huyền Trân có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9.Dự báo ngày và đêm 7/1, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7–8, biển động, sóng cao 3–5 m.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, vùng biển phía Nam khu vực giữa và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–9, biển động mạnh, sóng cao 4–6 m.

Vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng cao 2–3 m.

Ngoài ra, ngày và đêm 7/1, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cảnh báo, ngày và đêm 8/1, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 3-5m, biển động.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, phía Nam khu vực giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng cao 4-6m, biển động mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn./.



