Thành phố Hồ Chí Minh: Liên tiếp xuất hiện mưa trái mùa giữa mùa khô

Trong những ngày đầu tháng 1/2026, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh liên tiếp xuất hiện mưa trái mùa kéo dài nhiều giờ dù đang ở cao điểm mùa khô Nam Bộ.

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, từ sáng sớm 6/1, thời tiết Thành phố Hồ Chí Minh đã xuất hiện hiện tượng mù khô, kèm mưa lắc rắc.

Đến thời điểm 14 giờ 45 phút chiều 6/1, xuất hiện mưa to ở nhiều khu vực trung tâm như các phường Sài Gòn, Bến Thành, Xuân Hòa, cũng như một số địa bàn thuộc Đức Nhuận, Cầu Kiệu, Bình Thạnh, Vườn Lài, Phú Thọ Hòa…

Mưa to khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ, sau đó trời vẫn âm u, mưa nhỏ, gây ảnh hưởng cho người dân trong thời điểm tan tầm.

Anh Phạm Thành Được, ngụ phường Bình Thọ (quận Thủ Đức cũ) - nhân viên văn phòng làm việc tại phường Bến Nghé, chia sẻ: “Những cơn mưa trái mùa xuất hiện giữa cao điểm mùa khô khiến sinh hoạt, đi lại của người dân gặp nhiều xáo trộn, nhất là đối với những trường hợp đi làm xa như tôi. Thời điểm này mọi năm trời khô ráo, đi làm không ai nghĩ phải mang áo mưa. Năm nay mưa bất chợt, xảy ra đúng giờ tan tầm nên việc đi lại khó khăn, dễ kẹt xe…”

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, mưa trái mùa xuất hiện trong những ngày đầu tháng 1 được đánh giá là bất thường so với quy luật khí hậu nhiều năm. Thông thường, thời điểm này Nam Bộ chịu tác động của áp cao lạnh lục địa, thời tiết khô ráo, ít mưa. Tuy nhiên, năm nay, sự tương tác của nhiều hình thái khí quyển đã tạo điều kiện phát sinh mưa trái mùa.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Văn Hưng, Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, cho biết mưa trái mùa trong những ngày qua xuất phát từ ảnh hưởng của rìa phía Bắc rãnh áp thấp xích đạo có trục 5-7 độ vĩ Bắc, kết hợp với trường gió Đông Bắc hoạt động cường độ trung bình đến mạnh. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam Trung Bộ-Nam Bộ lấn Tây, tạo điều kiện cho mưa rào và dông xuất hiện cục bộ, chủ yếu từ chiều tối đến đêm.

Theo ông Trần Văn Hưng, mưa trái mùa trong giai đoạn này xảy ra trong thời gian ngắn, lượng mưa không lớn và không kéo dài như mùa mưa chính vụ. Khoảng ngày 12-13/1, Thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ có khả năng xuất hiện thêm một đợt mưa trái mùa, song lượng mưa dự báo thấp hơn đợt hiện nay, chủ yếu là mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa; về đêm có thể xuất hiện mưa nhỏ, mưa rào nhẹ.

Đối với sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là hoa kiểng phục vụ thị trường Tết, ông Trần Văn Hưng khuyến cáo người dân, nhà vườn chủ động che chắn trong những ngày dự báo có mưa trái mùa, nhất là với các loại cây trồng kỵ nước mưa. Với phần lớn cây trồng khác, mưa trái mùa ngắn ngày không gây ảnh hưởng lớn, song cần theo dõi sát diễn biến thời tiết.

Giao thông bị ùn ứ cục bộ sau cơn mưa trái mùa chiều 6/1/2026. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Dự báo trong hai đến ba ngày tới, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ ban ngày vẫn có nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Chiều tối và tối có mưa rào, dông vài nơi, trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời se lạnh, cụ thể hơn từ ngày 7-8/1 khi không khí lạnh được tăng cường xuống phía Nam.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng lưu ý dù xuất hiện mưa trái mùa, nền thời tiết chung trong những ngày tới vẫn hanh khô, độ ẩm giảm, nguy cơ cháy nổ tại khu dân cư, nhà xưởng, kho bãi ở mức cao. Ban ngày nắng mạnh, ban đêm và sáng sớm se lạnh có thể ảnh hưởng sức khỏe người dân.

Cùng với đó, triều cường tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục là yếu tố cần theo dõi. Mực nước tại các trạm trên sông Sài Gòn biến đổi chậm trong ngày 6/1, sau đó có xu hướng xuống. Tuy nhiên, đỉnh triều tại trạm Phú An và Nhà Bè duy trì trên báo động 2 đến hết ngày 7/1, trạm Thủ Dầu Một đến hết ngày 8/1.

Khi gió Đông Bắc hoạt động mạnh trùng thời điểm triều cao, nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng thấp, ven sông có thể xảy ra, ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt.

Trong bối cảnh thời tiết diễn biến khó lường, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ khuyến cáo người dân theo dõi sát các bản tin dự báo, chủ động phương án đi lại vào chiều tối và đề phòng các hiện tượng nguy hiểm trong dông, nhằm hạn chế tác động của mưa trái mùa đầu năm./.

Khu vực Trung Bộ có khả năng xuất hiện các đợt mưa diện rộng trong tháng 1 Trong tháng 1, các tỉnh, thành phố từ Nghệ An đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có khả năng xuất hiện các đợt mưa diện rộng, tổng lượng mưa tại các khu vực phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm.