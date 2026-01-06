Xã hội

Cảnh báo rét hại và sương muối tại tỉnh miền núi Sơn La

Thời tiết Sơn La diễn biến xấu, rét đậm, rét hại, sương muối ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe và sản xuất nông nghiệp địa phương.

Nguyễn Cường
Vùng núi cao cần đề phòng xảy ra băng giá. (Ảnh: Hương Thu/TTXVN)
Ngày 6/1, tại tỉnh Sơn La nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trời rét, có nơi rét đậm, vùng núi cao rét hại; gió Đông cấp 2-3; nhiệt độ thấp nhất sáng nay các nơi dao động từ 9,6-19 độ C. Hiện nay, không khí lạnh tăng cường tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực tỉnh Sơn La.

Theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La, ngày và đêm nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, ở Sơn La có mưa vài nơi, trời rét đậm, rét hại trên diện rộng.

Từ khoảng đêm nay, gió nhẹ làm nhiệt độ giảm sâu nên ở khu vực vùng núi cao, thung lũng của các địa phương trong tỉnh như Thuận Châu, Tô Hiệu, Mai Sơn, Bắc Yên, Mộc Châu, Vân Hồ và một số khu vực vùng núi cao của các xã khác đề phòng xảy ra hiện tượng băng giá, sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 8-10 độ C, vùng núi cao từ 6-8 độ C. Nhiệt độ trung bình ngày phổ biến từ 13-14 độ C, vùng núi cao từ 10-11 độ C.

Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La cảnh báo, rét đậm, rét hại ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sức khỏe của con người, đặc biệt đối với người già, trẻ nhỏ.

Ngoài ra rét đậm, rét hại, băng giá, sương muối làm giảm sức đề kháng, gia tăng nguy cơ phát sinh dịch bệnh, gây thiệt hại cho gia súc, gia cầm và có thể gây cháy lá, làm chậm quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng./.

