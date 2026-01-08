Bảo đảm đưa 4 dự án sử dụng khí Lô B-Ô Môn vào vận hành đúng quy hoạch

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 12/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn tại buổi làm việc, kiểm tra các dự án thuộc chuỗi Dự án Trung tâm Điện lực Ô Môn-Lô B.

Thông báo kết luận nêu rõ: Các dự án sử dụng khí Lô B-Ô Môn gồm 04 dự án: Nhà máy nhiệt điện Ô Môn I (660MW) giai đoạn vận hành năm 2025-2030; Nhà máy nhiệt điện Ô Môn II (1.050MW) giai đoạn vận hành năm 2027-2028; Nhà máy nhiệt điện Ô Môn III (1.050MW) giai đoạn vận hành năm 2028-2030; Nhà máy nhiệt điện Ô Môn IV (1.050MW) giai đoạn vận hành năm 2028 và thuộc Danh mục các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng. Do đó, quá trình triển khai bảo đảm 03 mục tiêu: (i) Kịp thời về tiến độ theo đúng yêu cầu của Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII; (ii) Tuyệt đối không để mất an ninh năng lượng; (iii) Áp dụng công nghệ mới nhất, tốt nhất, thân thiện với môi trường nhất.

Theo đó, một số nội dung cần lưu ý, tiếp tục phát huy: (i) Bảo đảm yêu cầu cao về kỹ thuật và công nghệ; (ii) Quá trình hợp tác đầu tư đảm bảo hài hòa về lợi ích giữa các bên và tuân thủ đúng quy định pháp luật; (iii) Coi trọng đào tạo nguồn nhân lực phục vụ vận hành nhà máy sau khi hoàn thành dự án; (iv) Tận dụng tối đa, hiệu quả nhất về nguồn khí, đảm bảo thời gian đồng bộ giữa các dự án thượng nguồn khai thác khí và tiêu thụ khí tại các dự án hạ nguồn.

Phó Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của Điện lực Việt Nam (EVN), Công nghiệp-Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) và của Ban quản lý dự án đã bám sát tiến độ, kế hoạch thực hiện Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ hoàn thành các thủ tục đầu tư các dự án và triển khai theo quy định, nhất là dự án Chuyển đổi nhiên liệu Nhà máy nhiệt điện Ô Môn I sử dụng khí Lô B, tiến hành khởi công xây dựng Dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn IV, cơ bản hoàn thành các thủ tục đầu tư Dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn III.

Để làm tốt các nhiệm vụ sắp tới, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công Thương thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình triển khai các dự án để đề xuất giải pháp, bảo đảm tiến độ theo quy hoạch được duyệt, bảo đảm triển khai theo đúng tiến độ, kịp thời về thời gian.

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ chỉ đạo, hỗ trợ thực hiện theo thẩm quyền, giám sát các chủ đầu tư thực hiện đúng tiến độ dự án, bảo đảm đưa dự án vào vận hành đúng giai đoạn theo quy hoạch. Trong đó, tiếp tục chỉ đạo hoàn tất việc bàn giao mặt bằng sạch cho dự án xây dựng tuyến đường ống vận chuyển khí (Trung nguồn) đối với chiều dài đoạn ống thuộc thành phố Cần Thơ trong Quí 1 năm 2026.

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang chỉ đạo hoàn tất việc bàn giao mặt bằng sạch cho dự án xây dựng tuyến đường ống vận chuyển khí đối với chiều dài đoạn ống thuộc địa bàn tỉnh trong quý 1 năm 2026.

Dự án Chuyển đổi nhiên liệu Nhà máy nhiệt điện Ô Môn I sử dụng khí Lô B, Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương triển khai đúng tiến độ, hoàn thành công tác chuyển đổi nhiên liệu, bảo đảm đón dòng khí đầu tiên vào quý 3 năm 2027, đưa Nhà máy nhiệt điện Ô Môn I sử dụng khí Lô B trong năm 2027.

Trong quá trình triển khai, phối hợp với Bộ Công Thương thống nhất thời gian ngừng vận hành nhà máy bảo đảm công tác điều độ, vận hành hệ thống điện, an ninh cung cấp điện.

Đối với Dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn III, liên quan đến nguồn vốn ODA, Bộ Công Thương phối hợp với PVN tiếp tục trao đổi với phía Nhật Bản, báo cáo Phó Thủ tướng, Trưởng Ban Chỉ đạo ODA các nội dung khó khăn, vướng mắc nếu vượt thẩm quyền; phấn đấu rút ngắn thời gian hoàn thành Nhà máy nhiệt điện Ô Môn III.

Dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn IV tiếp tục thực hiện tốt các công tác xây dựng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, chất lượng, hoàn thành, đưa vào sử dụng Nhà máy nhiệt điện Ô Môn IV trước năm 2028; trong quá trình thi công bảo đảm thực hiện đúng quy trình an toàn cho người lao động và an toàn cho công trình.

Về Dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn II, Phó Thủ tướng chỉ đạo: Hiện tại các quy định pháp luật, cơ chế, chính sách áp dụng cho dự án nhiệt điện khí sử dụng khí thiên nhiên khai thác trong nước đã được quy định rõ ràng, cụ thể, tạo môi trường thuận lợi nhất cho việc đầu tư và hợp tác quốc tế.

Do đó, các bên liên quan như PVN, EVN và Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm đàm phán, thỏa thuận tại các hợp đồng thương mại (mua bán khí, mua bán điện) theo thẩm quyền, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về điện lực và các quy định pháp luật khác có liên quan; bảo đảm kế hoạch thực hiện dự án, không được để chậm tiến độ.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp cơ quan có liên quan nghiên cứu, xem xét các nội dung đề xuất, kiến nghị của chủ đầu tư theo quy định của pháp luật, trên tinh thần thúc đẩy dự án hoàn thành đúng tiến độ; (ii) nghiên cứu, xem xét xử lý theo thẩm quyền và quy định đối với dự án trong trường hợp chậm tiến độ.

Về hợp đồng mua bán điện, các cơ chế, chính sách liên quan đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật, áp dụng chung cho tất cả các dự án nhà máy điện sử dụng khí thiên nhiên trong nước, Phó Thủ tướng yêu cầu các bên liên quan thực hiện đàm phán, thỏa thuận với EVN theo quy định và thẩm quyền; bảo đảm tiến độ chung của tổng thể các dự án.

Về việc cấp khí Lô B cho hộ tiêu thụ tại Cà Mau, Phó Thủ tướng lưu ý PVN cân nhắc, phối hợp với đối tác, các bên liên quan đánh giá kỹ chiến lược, khả năng cung cấp, thời hạn sử dụng khí của các Dự án Trung tâm Điện lực Ô Môn-Lô B, đảm bảo lợi ích kinh tế./.

