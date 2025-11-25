Khởi công hạng mục tuyến ống bờ Dự án đường ống dẫn khí Lô B-Ô Môn

Ngày 25/11, tại phường Ô Môn, thành phố Cần Thơ, Công ty Điều hành Đường ống Tây Nam (SWPOC) đã phối hợp cùng Liên danh Tổng thầu PTSC - LILAMA 18 tổ chức Lễ khởi công hạng mục thi công tuyến ống bờ thuộc Dự án Đường ống dẫn khí Lô B-Ô Môn.

Đây là cột mốc quan trọng trong việc triển khai chuỗi dự án khí - điện Lô B có quy mô quốc gia, với tổng mức đầu tư toàn chuỗi dự kiến lên đến 12 tỷ USD, nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Dự án Đường ống dẫn khí Lô B-Ô Môn là thành phần trung nguồn trong chuỗi Khí - Điện Lô B-Ô Môn có quy mô quốc gia với tổng mức đầu tư toàn chuỗi dự kiến lên tới gần 12 tỷ USD.

Dự án có nhiệm vụ vận chuyển khí tự nhiên từ mỏ khí Lô B về cung cấp nhiên liệu ổn định cho các nhà máy điện 1, 2, 3, 4 tại Trung tâm Điện lực Ô Môn với tổng công suất khoảng 3.800 MW.

Mục tiêu then chốt của dự án là sẵn sàng đón dòng khí đầu tiên vào Quý III/2027. Để đạt được cột mốc khởi công thi công xây dựng phân đoạn ống từ KP 97+150 đến KP 97+600 trên địa bàn thành phố Cần Thơ, các đơn vị liên quan đã phải trải qua một hành trình nỗ lực bền bỉ, đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng và chuẩn bị cơ sở hạ tầng.

Thông tin về tiến độ triển khai, ông Trần Thanh Hải, Tổng Giám đốc Công ty Điều hành Đường ống Tây Nam (SWPOC), đại diện chủ đầu tư cho biết, việc giải phóng mặt bằng đã đạt 98%, bàn giao được khoảng 83 km trên tổng số 101 km tuyến ống cho nhà thầu. Riêng tại địa phận thành phố Cần Thơ, việc đền bù giải phóng mặt bằng đã đạt 99,4% và đã bàn giao 32 km trên tổng số 33 km.

Hiện tại, trên địa bàn xã Thới Lai chỉ còn lại 5 hộ dân chưa hoàn tất đền bù và chủ đầu tư đang tích cực phối hợp với địa phương để giải quyết dứt điểm.

Về tiến độ gói thầu EPC Bờ, Tổng Giám đốc SWPOC cho biết tổng tiến độ đã đạt 29,63%; trong đó, phần thiết kế đã hoàn thành 100%, mua sắm đạt 37% và thi công đạt 3,1%.

Đáng chú ý, trong năm 2025, các nhà thầu phụ đã hoàn tất toàn bộ việc sản xuất và bọc ống theo tiêu chuẩn chất lượng cao nhất. Tổng thầu cũng đã triển khai đồng bộ hoạt động thuê đất, chuẩn bị bến bãi và đào hào, sẵn sàng cho việc thi công cơ khí và kéo ống xuống hào tại An Giang cũng như khu vực Cần Thơ.

Tổng Giám đốc SWPOC khẳng định quyết tâm đưa dòng khí đầu tiên về bờ vào Quý III/2027. Ông Trần Thanh Hải yêu cầu các đơn vị nhà thầu xem đây là mục tiêu cao nhất, đồng thời phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về an toàn và chất lượng công trình.

Lãnh đạo SWPOC cũng cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền thành phố Cần Thơ, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đại diện cho đơn vị trực tiếp thi công, ông Trần Hoài Nam, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC), Trưởng ban Dự án, nhấn mạnh Đường ống dẫn khí Lô B-Ô Môn mang ý nghĩa vượt xa phạm vi của một dự án dầu khí thông thường.

Theo ông Trần Hoài Nam, đây là dự án trọng điểm quốc gia có vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược năng lượng, thể hiện qua việc đảm bảo nguồn cung 5 tỷ m3 khí/năm để sản xuất 3.800 MW điện.

Sản lượng này không chỉ đáp ứng nhu cầu năng lượng cho khu vực Tây Nam Bộ mà còn đóng góp thiết thực vào an ninh năng lượng và sự phát triển bền vững của quốc gia.

Bên cạnh đó, với quy mô đầu tư lớn từ khâu thượng nguồn đến hạ nguồn, dự án sẽ tạo ra hàng nghìn công ăn việc làm, góp phần ổn định kinh tế và phát triển xã hội cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long với khoảng 18 triệu dân.

Ông Trần Hoài Nam khẳng định dự án này là cơ hội lớn để khẳng định năng lực tự chủ của Việt Nam trong việc triển khai các công trình quy mô quốc tế.

Cụ thể, ở khâu thượng nguồn, PTSC đang triển khai giàn xử lý công nghệ trung tâm với khối lượng lên tới 25.000 tấn, lớn nhất khu vực Đông Nam Á hiện nay.

Đối với tuyến ống dài hơn 400 km, bao gồm 300 km ngoài biển và 100 km trên bờ, đây là tuyến ống dẫn khí dài nhất tại Việt Nam cho đến thời điểm hiện tại.

Thay mặt Liên danh Tổng thầu PTSC - LILAMA 18, ông Trần Hoài Nam cam kết sẽ triển khai dự án với tinh thần an toàn tuyệt đối, chất lượng hàng đầu, tiến độ cam kết và hài hòa lợi ích cộng đồng, quyết tâm đưa dự án về đích đúng kế hoạch để dòng khí thương mại đầu tiên có thể về đến Ô Môn vào năm 2027.

Phát biểu tại Lễ khởi công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Vương Quốc Nam nhận định dự án Đường ống dẫn khí Lô B-Ô Môn không chỉ là công trình trọng điểm về an ninh năng lượng mà còn là động lực then chốt thúc đẩy chuyển đổi năng lượng sạch, phù hợp với cam kết của Chính phủ Việt Nam tại Hội nghị COP26 về mục tiêu đưa phát thải ròng về 0 (Net zero).

Theo ông Vương Quốc Nam, để đạt mức tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn sau năm 2026, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp và xây dựng, nhu cầu năng lượng sẽ tăng rất cao.

Các tính toán cho thấy, nếu tăng trưởng kinh tế là 1 thì tăng trưởng điện năng phải đạt 1,5 lần mới đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng. Do đó, việc hoàn thành dự án đường ống khí để vận hành các nhà máy nhiệt điện Ô Môn 1, 2, 3, 4, thay thế dần nhiên liệu hóa thạch gây ô nhiễm như than đá và dầu, là bước đi chiến lược để phát triển nền kinh tế xanh và bền vững.

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ đánh giá cao sự chuẩn bị bài bản, trách nhiệm của chủ đầu tư và các nhà thầu, cũng như nỗ lực của các địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng.

Ông Vương Quốc Nam đặc biệt biểu dương tinh thần đồng thuận, ủng hộ của người dân tại 5 xã, phường có dự án đi qua là Phước Thới, Ô Môn, Thới Lai, Trường Thành và Đông Thuận, đồng thời khẳng định thành phố sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về an ninh trật tự và thủ tục hành chính để việc thi công diễn ra suôn sẻ.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng lưu ý các nhà thầu cần rút kinh nghiệm từ những dự án trước đây, phải đặc biệt chú trọng đến thái độ ứng xử và trách nhiệm với cộng đồng dân cư nơi dự án đi qua.

Ông yêu cầu trong quá trình thi công, các đơn vị phải đảm bảo tuyệt đối an toàn kỹ thuật, an toàn lao động và nhất là phải giữ gìn vệ sinh môi trường, không làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân.

Sự hài hòa lợi ích và sự tôn trọng lẫn nhau giữa nhà thầu và người dân địa phương chính là chìa khóa để tránh phát sinh những khiếu nại, khiếu kiện không đáng có, đảm bảo dự án được triển khai thuận lợi và đúng tiến độ./.

