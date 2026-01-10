Tiêu hủy hơn 170 tấn thịt và sản phẩm đồ hộp của Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long

Tối 10/1, Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng) cho biết, các cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy hơn 170 tấn thịt lợn và các sản phẩm đóng hộp nhiễm dịch tả lợn châu Phi và vi khuẩn Salmonella của Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long.

Cơ quan chức năng đã tiêu hủy trên 132 tấn thịt lợn nạc do Bùi Đức Trọng bán cho Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long đang được lưu giữ tại kho đông lạnh của công ty; tiêu hủy trên 1,2 tấn thịt lợn nạc của Lê Bá Doanh và Trịnh Hà Việt vận chuyển đến công ty thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.

Cơ quan chức năng cũng đã tiêu hủy trên 4,1 tấn chả rò giế và trên 3,2 tấn chả giò đặc biệt được sản xuất từ thịt lợn do Bùi Đức Trọng bán cho Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long.

Cùng với đó, lực lượng chức năng cũng phát hiện và tiêu hủy hơn 27,8 tấn sản phẩm hàng hóa dương tính với vi khuẩn Salmonella đang được bảo quản tại kho lạnh của Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long; trong đó, có trên 13,6 tấn bì xô lợn đông lạnh mua của Bùi Đức Trọng; trên 8,2 tấn da gà đông lạnh và trên 6 tấn thịt gà xay đông lạnh do Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long nhập khẩu.

Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long cũng đề nghị tiêu hủy trên 1,7 tấn sản phẩm đồ hộp được chế biến từ thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi (tương đương 13.953 hộp); trong đó có 6.442 hộp pate cột đèn loại 90 gam/hộp ghi ngày sản xuất là 6/9/2025 và 7.511 hộp pate cột đèn loại 150 gam/hộp ghi ngày sản xuất là 7/9/2025. Số thịt lợn và đồ hộp trên đã được cơ quan chức năng tiêu hủy bằng biện pháp chôn lấp, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Cũng liên quan đến vụ việc này, ngày 10/1, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng đã ra lệnh bắt khẩn cấp Trương Sỹ Toàn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long cùng ba cán bộ, nhân viên phụ trách kiểm soát chất lượng là Phạm Thị Thúy Lan, Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng; Bùi Thị Thoan, nhân viên được giao trực tiếp quản lý nhóm kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào và Lại Thị Thanh Hương, nhân viên bộ phận đầu vào của Phòng Quản lý chất lượng để điều tra vụ việc liên quan đến số lượng lớn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi được nhập vào và sản xuất thành các sản phẩm đồ hộp của doanh nghiệp.

Như TTXVN đã thông tin, ngày 08/9/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an thành phố Hải Phòng) đã phát hiện 2 xe ôtô, bắt giữ đối tượng Lê Bá Doanh (sinh năm 1977, trú tại 12/48 Tôn Đức Thắng, phường An Biên, thành phố Hải Phòng) và Trịnh Hà Việt (sinh năm 1991, địa chỉ: thôn Thiện Trang, xã Hà Nam, thành phố Hải Phòng) đang có hành vi vận chuyển, mua bán 1.274,5 kg thịt lợn đã giết mổ, có mùi ôi thiu, không có nguồn gốc xuất xứ, dương tính với virus dịch Tả lợn Châu Phi từ vùng dịch bệnh đến các Công ty, cơ sở chế biến thực phẩm từ thịt lợn trên địa bàn với mục đích tiêu thụ.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định, các mẫu phẩm thịt lợn trên các xe ôtô của Lê Bá Doanh, Trịnh Hà Việt và mẫu phẩm thịt lợn trong các kho lạnh của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long có kết quả dương tính với vi rút Dịch tả lợn Châu Phi.

Qua khám xét khẩn cấp trụ sở và các kho hàng thuộc Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long, cơ quan chức năng đã tiến hành niêm phong 04 kho chứa hàng, khoảng 130 tấn thịt lợn đông lạnh.

Đến ngày 12/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm."

Ngày 24/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố khởi tố đối với 9 bị can gồm: Bùi Đức Trọng; Lê Bá Doanh; Nguyễn Thị Tuyến; Nguyễn Thị Lan; Đinh Thị Nghị; Nguyễn Bình Loan; Phạm Xuân Toan, Nguyễn Gia Đạt, Trịnh Hà Việt cùng về hành vi cung cấp, mua bán thực phẩm có nguồn gốc từ lợn chết, lợn ốm yếu do mắc dịch tả lợn châu Phi theo khoản 4 Điều 317 Bộ luật Hình sự. Cả 9 đối tượng này đều trú tại thành phố Hải Phòng và tỉnh Hưng Yên./.

Bắt khẩn cấp Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long cùng 3 cán bộ kiểm soát chất lượng bị bắt khẩn cấp để điều tra vụ việc liên quan đến số lượng lớn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi.