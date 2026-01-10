Bầu cử Quốc hội và HĐND: Tập huấn tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND

Ngày 10/1, tại Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng, Ủy ban bầu cử thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tập huấn về tổ chức, hoạt động của các Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và các Ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Trung tâm hành chính thành phố, kết hợp trực tuyến đến 94 điểm cầu xã, phường, đặc khu trên toàn địa bàn.

Ông Trần Trung Sơn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Ủy ban bầu cử thành phố Đà Nẵng cho biết, số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Đà Nẵng là 5 đơn vị bầu cử; số đại biểu Quốc hội được giới thiệu để bầu là 14 người.

Đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031 là 23 đơn vị bầu cử; số đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố được giới thiệu để bầu là 76 người.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo về tổ chức, hoạt động của các Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại thành phố Đà Nẵng và các Ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031; trao đổi một số nghiệp vụ công tác bầu cử.

Ủy ban bầu cử thành phố Đà Nẵng cũng thông tin cụ thể về danh sách thành viên ban bầu cử, đơn vị bầu cử, số đại biểu được giới thiệu để bầu ở mỗi đơn vị, nhiệm vụ, quyền hạn của ban bầu cử và trách nhiệm của thành viên ban bầu cử, các phiên họp của ban bầu cử.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Đồng thời, hội nghị hướng dẫn kiểm phiếu; sử dụng các loại biên bản trong công tác bầu cử và quy trình chuyển giao biên bản; xác định kết quả bầu cử và công bố kết quả bầu cử; mẫu biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã và một số văn bản hướng dẫn nghiệp vụ.

Ngoài ra, hội nghị cũng hướng dẫn công tác kiểm tra, đôn đốc triển khai công tác bầu cử, chế độ thông tin, báo cáo của ban bầu cử, dấu của ban bầu cử; hướng dẫn lập, niêm yết danh sách và cấp thẻ cử tri; hướng dẫn về hòm phiếu, niêm yết danh sách, tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân.

Theo đó, danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, danh sách những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử được niêm yết tại trụ sở Ủy ban Nhân dân cấp xã và các khu vực bỏ phiếu.

Bảng niêm yết được bố trí ở địa điểm, vị trí thuận lợi để cử tri dễ tra cứu, có phương án đề phòng trường hợp thời tiết bất lợi, có biện pháp bảo vệ phù hợp (như lưới chắn, kính chắn…) tránh tình trạng danh sách, tiểu sử tóm tắt bị xâm phạm, phá hủy hoặc sửa đổi nội dung.../.

