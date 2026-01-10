Thủ tướng tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper đến chào từ biệt

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Evans Knapper
Chiều 9/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Evans Knapper chào từ biệt, kết thúc nhiệm kỳ công tác.
Sáng 10/1, tại Quảng trường Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (thành phố Hà Nội), Bộ Công an đã tổ chức Lễ xuất quân, diễn tập phương án bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Đà Nẵng thông tin cụ thể về danh sách thành viên ban bầu cử, đơn vị bầu cử, số đại biểu được giới thiệu để bầu ở mỗi đơn vị, nhiệm vụ, quyền hạn của ban bầu cử, trách nhiệm của thành viên ban bầu cử.
Thủ tướng nhấn mạnh kết quả nổi bật của Đài bằng nhóm từ khóa: “Thông tin kịp thời-Chất lượng nâng cao-Chuyển đổi tích cực-Phối hợp hiệu quả-Bộ máy tinh gọn-Đội ngũ chuyên nghiệp."
Do tuổi cao, sức yếu, Đại tướng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Lê Văn Dũng đã từ trần hồi 15 giờ 40 phút, ngày 9/1/2026 tại nhà riêng, hưởng thọ 81 tuổi.
Đại hội đảng XIV xác định hướng đi mới cho Việt Nam, tăng cường hợp tác quốc tế, phát huy vai trò trong ASEAN và xây dựng nền kinh tế cạnh tranh cao.
Người đứng đầu sẽ bị xem xét cho thôi chức vụ nếu trong năm chỉ hoàn thành dưới 70% chỉ tiêu, nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt; không hoàn thành 5 chỉ tiêu kinh tế-xã hội cơ bản.
Bộ Công an đã tổ chức Lễ xuất quân và diễn tập các phương án bảo vệ Đại hội XIV của Đảng tại Quảng trường SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, với sự tham gia của gần 5.000 cán bộ, chiến sỹ Công an Nhân dân.
Chiều 10/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Đài Truyền hình Việt Nam.
Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn yêu cầu tỉnh Quảng Ninh khẩn trương hoàn thiện đề án cửa khẩu thông minh để báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tuần tới.
Thông tấn xã Việt Nam đã khai trương trang thông tin đặc biệt về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vào đúng dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945-15/9/2025).
Đại sứ Nguyễn Đắc Thành đã giới thiệu cho lãnh đạo các chính đảng Đức về nội dung cốt lõi của các dự thảo văn kiện, đặc biệt là những điểm nổi bật về đường lối đối ngoại của Đại hội lần thứ XIV.
Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội không thể phát triển theo tư duy của một địa phương lớn mà phải được định vị và vận hành như một trung tâm kiến tạo phát triển quốc gia, có vai trò dẫn dắt.
Đến Đại hội Đảng lần thứ XIV, lần đầu tiên chủ trương xây dựng Đảng văn minh được xác định là một nhiệm vụ chiến lược, có tính hệ thống và cụ thể hoá trong Văn kiện Đại hội Đảng.
Cử tri phường Cam Ly, Đà Lạt đã đồng tình với những kết quả của Kỳ họp thứ 10 vừa qua, nhiều cử tri bày tỏ ý kiến, kiến nghị về một số vấn đề được dư luận địa phương quan tâm.
Thường trực Ban Bí thư nêu rõ bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIV của Đảng không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân mà còn là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.
TTXVN giới thiệu bài viết của bà Lê Thị Mai Liên, Trưởng ban Kinh tế vĩ mô và Dự báo, Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế tài chính phân tích dấu ấn nổi bật trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ.
Sáng 10/1, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt đại biểu cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác khu vực phía Nam.
Sáng 10/1, tại Hà Nội, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự Lễ xuất quân, diễn tập phương án bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Đại tướng Vilay Lakhamfong cam kết sẽ thực hiện tốt các thỏa thuận giữa lực lượng công an hai nước, đưa hợp tác giữa lực lượng công an hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất.
Một cuộc giải tán Quốc hội mới, nếu xảy ra, được đánh giá sẽ tạo thêm áp lực lớn với Tổng thống Macron, người đối mặt nhiều hệ quả chính trị kéo dài từ quyết định giải tán Quốc hội hồi tháng 6/2024.
Sáng 10/1/2026, Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.
Sau năm năm kể từ Đại hội lần thứ IV, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng họp từ ngày 27 đến ngày 31/3/1982 tại Thủ đô Hà Nội.
Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Lào trong Công an nhân dân, đã đến chúc mừng Đại tướng Vilay Lakhamfong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng cùng lãnh đạo một số bộ, ngành, tỉnh Hưng Yên đã trao hơn 400 suất quà và các trang thiết bị y tế tặng các gia đình chính sách, người có công và hộ nghèo.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu đảm bảo số dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2026-2030 là 3.000 dự án; chấm dứt tình trạng đầu tư dàn trải.
Nghị quyết số 1946/NQ-UBTVQH15 quy định rõ công tác trọng tâm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2026, trong đó có việc chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp.
Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh các đề xuất của Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương (Trung Quốc) về việc tham gia các dự án cơ sở hạ tầng lớn tại Việt Nam trong thời gian tới.
Chính thức vận hành Cổng Pháp luật quốc gia và Hệ thống Thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật là một trong 15 sự kiện nổi bật năm 2025 của ngành Tư pháp.
Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Hoa Kỳ và mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với chính quyền Hoa Kỳ nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương giữa hai nước.
