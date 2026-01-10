Chính trị

Thủ tướng tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper đến chào từ biệt

Chiều 9/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác. 

ttxvn-thu-tuong-tiep-dai-su-hoa-ky-tai-viet-nam-marc-knapper-chao-tu-biet-1.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn-thu-tuong-tiep-dai-su-hoa-ky-tai-viet-nam-marc-knapper-chao-tu-biet-2.jpg
ttxvn-thu-tuong-tiep-dai-su-hoa-ky-tai-viet-nam-marc-knapper-chao-tu-biet-3.jpg
(TTXVN/Vietnam+)
#Thủ tướng Phạm Minh Chính #Đại sứ Hoa Kỳ #Việt Nam-Hoa Kỳ Mỹ
