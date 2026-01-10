Thủ tướng tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper đến chào từ biệt

Người đứng đầu sẽ bị xem xét cho thôi chức vụ nếu trong năm chỉ hoàn thành dưới 70% chỉ tiêu, nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt; không hoàn thành 5 chỉ tiêu kinh tế-xã hội cơ bản.