Đại hội Đảng XIV: Sự chuyển mình của dân tộc

Tiến tới Đại hội XIV của Đảng: Chính sách đúng qua con số “không biết tô màu”
Đảng, Chính phủ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, hiệu quả cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền.
Gắn bó với nhân dân - nguồn sức mạnh lãnh đạo của Đảng
Chủ tịch Đảng Cộng sản Đức khẳng định vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lịch sử đấu tranh giành độc lập, phát triển đất nước, đồng thời luôn giữ quan hệ gần gũi với nhân dân.
Nhân tố trung tâm tạo ổn định và quỹ đạo phát triển ấn tượng của Việt Nam
Nhà nghiên cứu lịch sử Israel, Assaf Talgam nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong ổn định chính trị và quỹ đạo phát triển ấn tượng của đất nước trong giai đoạn mới.
Tổ chức Lễ tang Đại tướng Lê Văn Dũng với nghi thức cấp Nhà nước
Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức lễ tang Đại tướng Lê Văn Dũng với nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước.
Thủ tướng: Xây dựng trường học khu vực miền núi, đồng bào dân tộc để gieo chữ, giữ nước
Thủ tướng mong muốn mỗi gia đình, cộng đồng luôn là điểm tựa vững chắc, chỗ dựa tinh thần, vật chất, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, thấu hiểu khó khăn, thách thức với từng lứa tuổi của các em học sinh.
Thủ tướng dự Lễ khởi công Dự án đầu tư cơ sở vật chất cho trường phổ thông vùng cao Việt Bắc
Chiều 11/1/2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khởi công dự án đầu tư cơ sở vật chất cho trường phổ thông vùng cao Việt Bắc và các trường dự bị đại học thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo.”
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, làm việc tại tỉnh An Giang
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm hỏi, động viên các lực lượng, nhất là lực lượng vũ trang tỉnh An Giang trong không khí cả nước bước vào năm mới 2026.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng và thực hiện hiệu quả 5 chiến lược
Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung chỉ đạo công tác tổ chức, phục vụ, bảo đảm tuyệt đối an toàn, tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng.
Tinh gọn bộ máy: Chấm dứt tình trạng né tránh, sợ trách nhiệm
Với tinh thần làm việc “không quản ngày đêm,” Chính phủ đã thực hiện thắng lợi quyết sách lịch sử về tái cấu trúc bộ máy, sắp xếp lại "giang sơn," để lại nhiều dấu ấn đậm nét.
Phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra ngày 12/1
Phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự kiến sẽ diễn ra trong 0,5 ngày vào sáng 12/1 tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội, xem xét, thông qua 2 nghị quyết.
Hội nghị tổng kết năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Đảng bộ Chính phủ
Năm 2025 là năm cuối của nhiệm kỳ 2021-2025, một năm đặc biệt đối với Đảng bộ Chính phủ khi lần đầu tiên Đảng bộ Chính phủ được thành lập, kiện toàn, đi vào hoạt động.
Thủ tướng chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ của Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ
Sáng 11/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ.
Đại hội VI của Đảng: Khởi xướng và lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng, họp tại Hà Nội từ ngày 15 đến 18/12/1986, khẳng định quyết tâm đổi mới công tác lãnh đạo của Đảng theo tinh thần cách mạng và khoa học.
Chuyên gia Hàn Quốc kỳ vọng về bước ngoặt phát triển bền vững của Việt Nam
Chuyên gia Hàn Quốc kỳ vọng, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu phân mảnh, Đại hội XIV sẽ xác lập tầm nhìn phát triển mới, giúp Việt Nam nâng cấp chuỗi giá trị và tăng cường tự chủ chiến lược.
Thủ tướng: Ngoại giao kinh tế cần phải chân thành, lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ
Thủ tướng Chính phủ cho biết, từ năm 2026 trở đi nước ta phải đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, do đó tất cả các cấp, các ngành, địa phương, các lĩnh vực kinh tế đều phải tăng trưởng 2 con số.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper
Thủ tướng khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Hoa Kỳ, mong muốn tiếp tục củng cố quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, vì lợi ích của người dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển.
Thủ tướng chủ trì Hội nghị tổng kết công tác ngoại giao kinh tế năm 2025
Thủ tướng chủ trì Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về tổng kết công tác ngoại giao kinh tế năm 2025 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ 2026.
Lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Đại hội XIV của Đảng
Sáng 10/1, tại Quảng trường Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (thành phố Hà Nội), Bộ Công an đã tổ chức Lễ xuất quân, diễn tập phương án bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Bầu cử Quốc hội và HĐND: Tập huấn tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND
Đà Nẵng thông tin cụ thể về danh sách thành viên ban bầu cử, đơn vị bầu cử, số đại biểu được giới thiệu để bầu ở mỗi đơn vị, nhiệm vụ, quyền hạn của ban bầu cử, trách nhiệm của thành viên ban bầu cử.
Thủ tướng tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper đến chào từ biệt
Chiều 9/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác.
Thủ tướng: VTV thông tin kịp thời, chất lượng nâng cao, chuyển đổi tích cực
Thủ tướng nhấn mạnh kết quả nổi bật của Đài bằng nhóm từ khóa: “Thông tin kịp thời-Chất lượng nâng cao-Chuyển đổi tích cực-Phối hợp hiệu quả-Bộ máy tinh gọn-Đội ngũ chuyên nghiệp."
Đại tướng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Lê Văn Dũng từ trần
Do tuổi cao, sức yếu, Đại tướng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Lê Văn Dũng đã từ trần hồi 15 giờ 40 phút, ngày 9/1/2026 tại nhà riêng, hưởng thọ 81 tuổi.
Đại hội Đảng lần thứ XIV: Thời điểm Việt Nam củng cố vị thế quốc gia đang lên
Đại hội đảng XIV xác định hướng đi mới cho Việt Nam, tăng cường hợp tác quốc tế, phát huy vai trò trong ASEAN và xây dựng nền kinh tế cạnh tranh cao.
Cho thôi chức vụ người đứng đầu khi không hoàn thành 5 chỉ tiêu kinh tế-xã hội
Người đứng đầu sẽ bị xem xét cho thôi chức vụ nếu trong năm chỉ hoàn thành dưới 70% chỉ tiêu, nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt; không hoàn thành 5 chỉ tiêu kinh tế-xã hội cơ bản.
Lễ xuất quân và diễn tập các phương án bảo vệ Đại hội XIV
Bộ Công an đã tổ chức Lễ xuất quân và diễn tập các phương án bảo vệ Đại hội XIV của Đảng tại Quảng trường SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, với sự tham gia của gần 5.000 cán bộ, chiến sỹ Công an Nhân dân.
Thủ tướng dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Đài Truyền hình Việt Nam
Chiều 10/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Đài Truyền hình Việt Nam.
Phó Thủ tướng: Quảng Ninh khẩn trương hoàn thiện đề án cửa khẩu thông minh
Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn yêu cầu tỉnh Quảng Ninh khẩn trương hoàn thiện đề án cửa khẩu thông minh để báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tuần tới.
Nỗ lực tuyên truyền về Đại hội Đảng lần thứ XIV
Thông tấn xã Việt Nam đã khai trương trang thông tin đặc biệt về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vào đúng dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945-15/9/2025).
Lãnh đạo các chính đảng Đức ấn tượng trước những thành tựu của Việt Nam
Đại sứ Nguyễn Đắc Thành đã giới thiệu cho lãnh đạo các chính đảng Đức về nội dung cốt lõi của các dự thảo văn kiện, đặc biệt là những điểm nổi bật về đường lối đối ngoại của Đại hội lần thứ XIV.
Tổng Bí thư: Hà Nội phải được định vị và vận hành như một trung tâm kiến tạo phát triển quốc gia
Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội không thể phát triển theo tư duy của một địa phương lớn mà phải được định vị và vận hành như một trung tâm kiến tạo phát triển quốc gia, có vai trò dẫn dắt.