Ra mắt chuyên trang Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng trên báo Công an Nhân dân

Ngày 7/1, chuyên trang Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng trên báo Công an Nhân dân chính thức được Cục truyền thông Công an Nhân dân chính thức ra mắt.

Tại địa chỉ https://daihoidang.cand.vn, chuyên trang “Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng” là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà Báo Công an Nhân dân thực hiện nhằm truyền tải kịp thời thông tin chính xác về Đại hội Đảng lần thứ XIV; làm rõ quan điểm, tư duy chiến lược, tầm nhìn phát triển đất nước của Đảng; đồng thời khẳng định vai trò, đóng góp và trách nhiệm của lực lượng Công an Nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.

Chuyên trang có các chuyên mục như: “Các bài viết, phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm” tổng hợp và giới thiệu các bài viết, phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Tô Lâm; giúp bạn đọc tiếp cận đầy đủ, chuẩn xác các nội dung định hướng lớn, tư duy chiến lược và quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư.

Chuyên mục “Tin tức” cập nhật thường xuyên các hoạt động liên quan đến Đại hội Đảng lần thứ XIV; phản ánh đầy đủ, kịp thời và đúng bản chất sự kiện; đồng thời tăng cường các bài viết phân tích, lý giải, giúp bạn đọc tiếp cận thông tin một cách hệ thống.

Chuyên mục “Đóng góp ý kiến dự thảo văn kiện” là kênh tổng hợp, đăng tải các ý kiến mang tính xây dựng, trách nhiệm; góp phần làm phong phú góc nhìn và tăng cường trao đổi khoa học, thực tiễn đối với các nội dung dự thảo văn kiện.

Chuyên mục “Đa phương tiện” tập hợp các sản phẩm ảnh, video, infographic, longform… nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền, đa dạng hóa hình thức thể hiện và tăng khả năng tiếp cận của bạn đọc trên môi trường số.

Ngoài ra, chuyên trang còn hiển thị các chủ đề: Lực lượng Công an Nhân dân sẵn sàng bảo đảm tuyệt đối an ninh, trật tự phục vụ Đại hội XIV; Phong trào “Ba Nhất” trong lực lượng Công an Nhân dân; Chuyên gia, nhà khoa học trong lực lượng Công an Nhân dân đóng góp ý kiến dự thảo văn kiện; Vinh quang Công an Nhân dân Việt Nam; Công an trong lòng dân; Chống diễn biến hòa bình; Tư liệu văn kiện.

Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong cho hay chuyên trang “Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng” trên Báo Điện tử Công an nhân dân chính thức ra mắt nhằm cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho độc giả trong và ngoài nước. (Ảnh: CAND)

Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an Nhân dân cho hay dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an cùng sự quan tâm, định hướng, chỉ đạo, tạo điều kiện của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chuyên trang được xây dựng một cách khẩn trương, an toàn, hấp dẫn với công nghệ, kỹ thuật hiện đại được ứng dụng, đáp ứng yêu cầu về công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, hành động của người dân đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đối với Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về hình thức, giao diện và kế hoạch tuyên truyền cụ thể, Đảng ủy Cục Truyền thông Công an Nhân dân nói chung và tập thể lãnh đạo, cán bộ chiến sỹ, phóng viên, biên tập viên Báo Công an Nhân dân nói riêng sẽ quyết tâm triển khai có hiệu quả chuyên trang, xứng đáng là một trong những nhiệm vụ thiết yếu, quan trọng của đơn vị trong năm 2026 chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng./.

