Báo Thái Lan: Việt Nam định vị vai trò trung tâm kinh tế chủ chốt của Đông Nam Á

Báo The Nation (Thái Lan) số ra ngày 28/12 đăng tải bài viết “Vietnam positions itself as a key Southeast Asian economic hub” (tạm dịch: Việt Nam định vị là trung tâm kinh tế chủ chốt của Đông Nam Á), nhận định Việt Nam đang nổi lên như một điểm sáng tăng trưởng của khu vực nhờ cải cách công nghiệp, tăng tốc đầu tư hạ tầng và theo đuổi mô hình phát triển bền vững.

Theo bài viết, Việt Nam hiện ở trong nhóm các nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Dẫn số liệu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Thái Lan tại Việt Nam, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam năm 2025 ghi nhận mức tăng cao qua từng quý, với quý 1 tăng 6,93%, quý 2 tăng 7,7% và quý 3 tăng 8,23%, vượt xa nhiều nền kinh tế trong khu vực như Philippines, Indonesia hay Thái Lan.

Tính chung 9 tháng kể từ đầu năm nay, GDP của Việt Nam tăng 7,85%, chỉ thấp hơn mức tăng 9,44% của cùng kỳ năm 2022, cho thấy đà phục hồi bền vững trong bối cảnh kinh tế khu vực chững lại.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Thái Lan tại Việt Nam dự báo Việt Nam sẽ tiếp tục thuộc nhóm các nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á trong 5 năm tới, với quy mô kinh tế có thể tiệm cận Thái Lan vào năm 2029.

Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10% mỗi năm giai đoạn 2026-2030, hướng tới trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045. GDP bình quân đầu người của Việt Nam được dự báo tăng từ mức gần 5.000 USD năm 2024 lên 8.500 USD vào năm 2030.

Triển vọng tăng trưởng của Việt Nam được hỗ trợ bởi nhiều lợi thế cấu trúc, gồm dân số hơn 100 triệu người với gần 70% trong độ tuổi lao động, lợi thế về chi phí lao động và năng lượng so với các nước trong khu vực, cùng môi trường chính trị và chính sách tiền tệ ổn định.

Bên cạnh các lợi thế ngắn hạn, Việt Nam đang theo đuổi chiến lược phát triển dài hạn theo hướng xanh hóa, với mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam đạt khoảng 38 tỷ USD trong năm 2024, vượt Thái Lan, và ngày càng tập trung vào các lĩnh vực công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo.

Theo đánh giá của Phòng Thương mại và Công nghiệp Thái Lan tại Việt Nam, lộ trình phát triển của Việt Nam dựa trên cải cách hành chính, đẩy mạnh phát triển hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chuyển dịch sang các ngành có giá trị gia tăng cao.

Bài viết cũng cho rằng Việt Nam tiếp tục hưởng lợi từ xu hướng đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu nhờ môi trường đầu tư thuận lợi và vị trí ngày càng rõ nét trong chuỗi giá trị khu vực, đặc biệt ở các ngành công nghệ cao.

The Nation nhận định với quy mô dân số lớn, nhu cầu nội địa tăng nhanh, cải cách hành chính được thúc đẩy sâu rộng và dòng vốn FDI duy trì tích cực, Việt Nam đang ngày càng nổi lên như một trung tâm kinh tế năng động của Đông Nam Á./.

