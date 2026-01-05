Gìn giữ di sản báo giấy: Thách thức và cơ hội cho Gen Z

Trong không khí sôi động của sự kiện “Sắc Báo Xuân 2026” tại Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II, Thành phố Hồ Chí Minh, sự hiện diện song hành của những tờ báo cổ quý hiếm và 34 ấn phẩm báo in mới nhất sau sáp nhập địa giới hành chính đã đặt ra một bài toán đầy ý nghĩa cho thế hệ nhà báo trẻ Gen Z: Làm thế nào để bảo tồn và phát huy giá trị của di sản báo giấy trong kỷ nguyên số?

Trước những trang báo ngả màu thời gian, nhiều sinh viên không khỏi trầm trồ và suy ngẫm. Họ nhận ra rằng, mỗi tờ báo là một lát cắt lịch sử sống động, phản ánh tinh thần và hơi thở của một giai đoạn. Việc bảo tồn chúng không đơn thuần là lưu trữ, mà là giải mã và kết nối những câu chuyện, giá trị cốt lõi với công chúng hiện đại. Đặc biệt, việc công bố diện mạo mới của 34 tờ báo địa phương sau sáp nhập càng làm nổi bật sự chuyển mình tất yếu của báo chí. Người trẻ nhìn thấy ở đây một bài học thực tiễn về khả năng thích ứng: một nền báo chí tinh gọn, hiện đại, bản lĩnh hơn nhưng vẫn phải giữ được sứ mệnh phản ánh tiếng nói cộng đồng. /.