Mù Cang Chải bừng sắc hoa Tớ dày, hút du khách những ngày mùa Đông

Những ngày đầu đông, hoa Tớ dày nở rộ khắp Mù Cang Chải (Yên Bái), phủ sắc hồng dịu lên núi rừng và ruộng bậc thang, tạo điểm nhấn cảnh quan, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Những ngày đầu đông, khi miền núi phía Bắc bước vào thời điểm giao mùa, Mù Cang Chải, huyện vùng cao của tỉnh Yên Bái, khoác lên mình một diện mạo mới với sắc hồng dịu dàng của hoa Tớ dày nở rộ.

Hoa Tớ dày (hay "pằng tớ dày" trong tiếng Mông) chính là hoa đào rừng, một loài hoa đặc trưng của vùng núi Tây Bắc Việt Nam, nở rộ vào mùa Đông, báo hiệu Tết đến Xuân về của đồng bào Hơ Mông. Loài hoa này có cánh mỏng màu hồng đậm/phấn, nhụy đỏ dài, mọc trên cây thân gỗ lớn.

Giữa nền trời trong xanh và không gian núi rừng trùng điệp, những cành hoa Tớ dày bung nở đồng loạt, trải dài từ các sườn núi cao xuống những thung lũng ruộng bậc thang, tạo nên khung cảnh nên thơ, yên bình và đầy cuốn hút./.