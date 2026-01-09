Ông Phạm Đại Dương giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ

Trên các cương vị công tác, ông Phạm Đại Dương luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào thành tích, kết quả chung của địa phương, cơ quan và đơn vị.

Chiều 9/1, Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và trao quyết định.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương được điều động, phân công, được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030, chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 2.

Trao quyết định và chúc mừng tân Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, ông Phạm Đại Dương được Bộ Chính trị đánh giá là cán bộ có năng lực, giàu kinh nghiệm, có tư duy, phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, quyết liệt, sâu sát cơ sở.

Trên các cương vị công tác, ông Dương luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào thành tích, kết quả chung của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ông Phạm Đại Dương sinh năm 1974, quê ở thành phố Hà Nội; là thạc sỹ Quản lý Khoa học và Công nghệ, trình độ cao cấp lý luận chính trị./.