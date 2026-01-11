Gắn bó với nhân dân - nguồn sức mạnh lãnh đạo của Đảng

Phóng viên TTXVN tại Đức đã có cuộc trao đổi với ông Patrik Köbele, Chủ tịch Đảng Cộng sản Đức (DKP), xoay quanh vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như những định hướng phát triển của Việt Nam sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Đại hội XIV).



Chủ tịch DKP Patrik Köbele khẳng định Đảng Cộng sản có vai trò và tầm quan trọng không thể thay thế trong tiến trình lịch sử và sự phát triển của đất nước Việt Nam. Đảng đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, đưa đất nước thoát khỏi ách áp bức của chủ nghĩa đế quốc và thực dân.

Ông nhận định Đảng Cộng sản Việt Nam còn giữ vai trò trung tâm trong công cuộc tái thiết đất nước sau chiến tranh. Ông nhấn mạnh, những hậu quả kéo dài của chất độc da cam cho đến ngày nay là minh chứng rõ nét cho mức độ tàn phá nặng nề mà Việt Nam từng phải gánh chịu, qua đó càng làm nổi bật ý nghĩa của những thành tựu phục hồi và phát triển mà Việt Nam đã đạt được.



Đánh giá về các chỉ số phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam trong thời gian qua, ông Patrik Köbele đặc biệt chú ý tới tuổi thọ trung bình của người dân Việt Nam, hiện đã vượt mốc 70 tuổi, cùng mục tiêu nâng lên khoảng 75,5 tuổi vào năm 2030 được nêu ra trong Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIV.

Theo ông, những kết quả và mục tiêu này phản ánh rõ nét định hướng nhân văn của một xã hội do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Theo ông, ở không ít quốc gia, các mục tiêu nâng cao chất lượng và tuổi thọ của người dân chưa thực sự được đặt ở vị trí ưu tiên hàng đầu, khi các chính sách phát triển vẫn chủ yếu hướng tới các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế.



Từ đó, Chủ tịch Đảng Cộng sản Đức nhấn mạnh tầm quan trọng của vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, một vai trò không chỉ được thể hiện bằng mệnh lệnh hành chính, mà còn bằng mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với nhân dân. Theo ông, đây chính là nền tảng bảo đảm sức mạnh trong vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.



Chia sẻ cảm nhận cá nhân, ông Patrik Köbele cho biết ông đặc biệt ấn tượng khi nghiên cứu văn kiện Đại hội XIV. Theo ông, các tài liệu này thể hiện rõ tinh thần tự nhìn nhận, tự phê bình của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó nhấn mạnh yêu cầu không được để xảy ra tham nhũng và các hiện tượng tiêu cực khác, bởi những vấn đề này sẽ làm tổn hại nghiêm trọng đến mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân. Ông cho rằng khi mối quan hệ này bị suy yếu, vai trò lãnh đạo của Đảng cũng sẽ bị thách thức.



Xuất phát từ những trải nghiệm lịch sử của nước Đức, đặc biệt là các biến động dẫn tới chấm dứt sự tồn tại của nước CHDC Đức, ông Patrik Köbele cho rằng có nhiều bài học sâu sắc cần được suy ngẫm.

Từ đó, ông gửi thông điệp tới nhân dân Việt Nam và các Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam trước thềm Đại hội XIV, nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ bằng mọi giá mối quan hệ ổn định, bền chặt giữa Đảng và nhân dân, coi đây là nền tảng then chốt để Việt Nam tiếp tục đạt được những thành tựu phát triển to lớn hơn nữa.



Theo Chủ tịch Đảng Cộng sản Đức, các mục tiêu được đề ra trong các văn kiện trình Đại hội XIV đều mang đậm tính nhân văn và phản ánh một mô hình phát triển vì con người.

Ông cho rằng đây là điều thế giới hiện nay đang rất cần trong bối cảnh nhiều điểm nóng xung đột gia tăng và các chuẩn mực luật pháp quốc tế đứng trước nhiều thách thức. Theo ông, tiến trình phát triển của Việt Nam là một ví dụ mang tính tham chiếu tích cực trong bối cảnh đó.



Ông Patrik Köbele bày tỏ tin tưởng và kỳ vọng rằng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ thông qua những quyết sách đúng đắn, mở ra con đường phát triển bền vững không chỉ cho Việt Nam mà còn đóng góp vào lợi ích chung của nhân loại. Ông gửi lời cảm ơn tới các đồng chí tại Việt Nam, khẳng định rằng những nỗ lực của Việt Nam đang hỗ trợ và mang lại nhiều cảm hứng cho các lực lượng tiến bộ trên thế giới, đồng thời gửi lời chúc Đại hội XIV thành công tốt đẹp./.

