Bầu cử Quốc hội: Làm tốt bước giới thiệu, lấy ý kiến từ cơ sở với các ứng cử viên

Ngày 12/1, Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia làm Trưởng đoàn đã giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại tỉnh Cà Mau.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đánh giá cao công tác chuẩn bị của tỉnh, đã làm quyết liệt, đúng luật định, đúng yêu cầu, thời gian tiến độ…

Ông lưu ý, công tác chuẩn bị trong thời gian tới khối lượng còn nhiều, cần phải tiếp tục chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, có sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, ngành, địa phương.

Tỉnh cần chú ý tuyên truyền, tổ chức bầu cử đặc biệt phải rà soát kỹ các ứng cử viên theo tiêu chuẩn quy định, công khai, minh bạch, dân chủ, tránh khiếu nại, khiếu kiện và giải quyết ngay tại cơ sở khi phát sinh việc khiếu nại, khiếu kiện.

Các bên liên quan làm tốt bước giới thiệu, lấy ý kiến từ cơ sở với các ứng cử viên, chú trọng tỷ lệ ứng cử viên là nữ, đồng bào dân tộc thiểu số; ứng cử viên trẻ tuổi, có trình độ, năng lực; cần đảm bảo tuyệt đối an toàn ở cả thực địa địa bàn và trên không gian mạng…

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Hội đồng Bầu cử tỉnh cần tích cực triển khai các nhiệm vụ phải làm trong thời gian tới theo đúng quy định pháp luật; tiếp tục quy trình, thành lập tổ bầu cử; tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ làm công tác bầu cử nắm bắt đầy đủ quy trình, nghiệp vụ… phấn đấu nỗ lực cao nhất để thực hiện thắng lợi công tác bầu cử các cấp tại địa phương.

Ông ghi nhận tiếp thu, tổng hợp các đề xuất, kiến nghị của tỉnh và sẽ báo cáo Hội đồng Bầu cử Quốc gia xem xét, cho ý kiến.

Ông tin tưởng việc tổ chức bầu cử ở Cà Mau sẽ thành công tốt đẹp, lựa chọn được những đại biểu xứng đáng cho Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn tới.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau thông tin: Đến nay, hệ thống bầu cử các cấp của tỉnh đã kiện toàn đầy đủ, thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử do Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban, ở 64 xã, phường đã hoàn thành các Ban Chỉ đạo cấp xã. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đã tổ chức hiệp thương lần thứ nhất với cơ cấu thành phần theo quy định của Ủy ban Bầu cử Quốc gia.

Trong đó đại biểu Quốc hội được giới thiệu bầu là 13 người; đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh được giới thiệu bầu 73 người; đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã được giới thiệu bầu là 1.469 người.

Ủy ban Bầu cử tỉnh đã ấn định 5 đơn vị bầu cử Quốc hội và 18 đơn vị bầu cử Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, cấp xã. Thời gian tới, Ủy ban Bầu cử tỉnh sẽ tiếp tục tiếp nhận ứng cử viên và tổ chức hiệp thương lần thứ 2, lần 3 để lựa chọn, công bố danh sách chính thức những người ứng cử viên, chậm nhất là ngày 26/2/2026.

Ủy ban Bầu cử tỉnh kiến nghị, đề xuất Hội đồng Bầu cử Quốc gia sớm ban hành hướng dẫn nhập dữ liệu đơn ứng cử và tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh trên trang thông tin điện tử của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, tập huấn nghiệp vụ cho các thành viên thực hiện công tác bầu cử.

Ủy ban Bầu cử tỉnh xin ý kiến Hội đồng Bầu cử Quốc gia về việc tổ chức bỏ phiếu sớm ở 2 đơn vị là đảo Hòn Khoai và Hòn Chuối (dự kiến từ 7 giờ ngày 13/3/2026).

Ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Cà Mau tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và đoàn công tác.

Tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo, chuẩn bị chu đáo, tăng cường kiểm tra giám sát thực hiện các bước tiến hành chặt chẽ, đúng quy trình, tiến độ, đúng theo luật định, đảm bảo dân chủ, an toàn, phấn đấu hoàn thành thắng lợi công tác bầu cử các cấp trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Chiều 12/1, Đoàn công tác sẽ tiếp tục kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp tại một số địa phương của tỉnh Cà Mau./.

