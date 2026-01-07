Đắk Lắk đảm bảo an ninh trật tự bầu cử Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND

Chiều 7/1, tại tỉnh Đắk Lắk, Đoàn kiểm tra của Tiểu ban đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn xã hội, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã làm việc với Ủy ban bầu cử tỉnh về công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại buổi làm việc, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Lê Tấn Tới, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn xã hội, Hội đồng bầu cử Quốc gia đánh giá cao và biểu dương Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk về công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử cũng như công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Ông Lê Tấn Tới yêu cầu Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk tăng cường nắm tình hình về quốc phòng, an ninh, y tế... từ nay đến khi diễn ra bầu cử. Các cơ quan chuyên môn tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh giải quyết dứt điểm các vấn đề về khiếu kiện, khiếu nại kéo dài. Cơ quan liên quan tuyên truyền đến người dân và phản bác các nội dung xuyên tạc về về cuộc bầu cử trên không gian mạng... Tỉnh cần rà soát, hoàn thiện phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; không để xảy ra sơ suất, bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh luôn được đảm bảo, an toàn. Trên tuyến biên giới trên đất liền không xảy ra hoạt động vi phạm chủ quyền và tranh chấp, lấn chiếm đất đai. An ninh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số được giữ vững ổn định. Các loại tội phạm tiếp tục được đấu tranh, trấn áp và xử lý. Tình hình trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được đảm bảo và duy trì ổn định.

Thượng tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Từ ngày 1-10/12/2025, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp ở Đắk Lắk đã tiến hành tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thống nhất cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương để giới thiệu tham gia bầu cử Hội đồng nhân dân cấp xã, nhiệm kỳ 2026-2031 đảm bảo thời gian và tiến độ quy định. Các hội nghị đã thống nhất số đại biểu được ấn định bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã là 2.445 đại biểu/102 xã, phường.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để giới thiệu nhân sự bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI với tổng số đại biểu dự kiến ứng cử là 28 người.

Đối với nhân sự bầu cử Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2026-2031, thống nhất tổng số đại biểu tham gia là 84 người; số lượng đại biểu chính thức được giới thiệu ứng cử là 141 người.

Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Nghị quyết về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2026-2031. Dự kiến, toàn tỉnh Đắk Lắk tổ chức bố trí 27 đơn vị bầu cử.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra vào ngày 15/3/2026./.