Chính trị

Thủ tướng dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Tổng Công ty May 10

Chiều 8/1/2026, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Tổng Công ty May 10 (1946-2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

ttxvn-0801-thu-tuong-tong-cong-ty-may-10.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm xưởng may của Tổng Công ty May 10. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn-0801-thu-tuong-tong-cong-ty-may-10-2.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm xưởng may của Tổng Công ty May 10. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn-0801-thu-tuong-tong-cong-ty-may-10-3.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính thử ứng dụng may đo tự động áp dụng tại xưởng may của Tổng Công ty May 10. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn-0801-thu-tuong-tong-cong-ty-may-10-4.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho Tổng Công ty May 10. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)
#Hà Nội #Thủ tướng Phạm Minh Chính #Tổng Công ty May 10 TP. Hà Nội
