Thủ tướng dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Tổng Công ty May 10

Xuất khẩu dệt may Việt Nam năm 2025 ước đạt 46 tỷ USD, tăng 5,6%
Năm 2025 dệt may Việt Nam vẫn xuất khẩu đến 138 thị trường toàn cầu. Những thị trường trọng yếu nhất vẫn là Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, thị trường khối ASEAN và Trung Quốc.
Chiều 8/1/2026, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Tổng Công ty May 10 (1946-2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong kinh tế thị trường định hướng XHCN, bảo đảm ổn định vĩ mô, các cân đối lớn của nền kinh tế, định hướng chiến lược phát triển, giữ vững quốc phòng, an ninh.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng xác định quý 1/2026 là đợt cao điểm nhằm củng cố nền nếp hoạt động, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.
Chiều 8/1/2026, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Theo Kết luận 230-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, danh sách 29 hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương đã được thống nhất, cùng với định hướng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.
Báo Điện tử VietnamPlus trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai công tác năm 2026 của Chính phủ và chính quyền địa phương.
Dưới lá cờ truyền thống vẻ vang, những bước chân rầm rập, đanh thép của các khối sỹ quan An ninh, Cảnh sát nhân dân, Cảnh sát cơ động đã khẳng định bản lĩnh và sự tinh nhuệ.
Theo học giả Nguyễn Hữu Động, Đại hội XIV vì thế không chỉ là sự kiện của riêng Đảng, mà là “điểm hội tụ của kỳ vọng xã hội,” nơi người dân mong chờ những định hướng rõ ràng cho phát triển bền vững.
Thủ tướng cho rằng để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số, cần tập trung chuyển đổi cơ cấu kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.
Tổng Bí thư đề nghị, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, bất cập của thể chế để khơi thông nguồn lực đang bị ách tắc; cần chuyển mạnh và thực chất từ tư duy “quản lý” sang “kiến tạo phát triển”...
Buổi tổng duyệt Lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo đảm an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV có sự tham gia của hàng nghìn cán bộ, chiến sỹ thuộc Bộ Công an...
Giáo sư người Trung Quốc Chu Chấn Minh nhấn mạnh chính sách đối ngoại của Việt Nam thời gian qua được đánh giá là chủ động, thực chất và đạt nhiều kết quả tích cực.
Các tham luận tại Hội nghị tổng kết công tác của Chính phủ và chính quyền địa phương đã làm rõ những kết quả đóng góp của địa phương, minh họa cho bức tranh kinh tế-xã hội tươi sáng của đất nước.
TTXVN trân trọng giới thiệu bài viết “Ngành Ngoại giao đồng hành kiến tạo không gian phát triển cho địa phương trong kỷ nguyên mới” của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn.
Năm 2025, GDP của Việt Nam tăng 8,02%, thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao của khu vực, thế giới; trong khi chúng ta giữ vững được ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát 3,31%.
Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá những vấn đề đáng chú ý về bối cảnh tình hình năm 2025 và nhiệm kỳ 2021-2025, nhất là các yếu tố tiêu cực ảnh hưởng lớn đến nước ta.
Sáng 8/1/2026, tại Hà Nội, Chính phủ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai công tác năm 2026 của Chính phủ và chính quyền địa phương.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng diễn ra từ ngày 5/9 đến 10/9/1960 tại thủ đô Hà Nội với 525 đại biểu tham dự trong tổng số 500.000 đảng viên trong cả nước.
Bên cạnh dàn khí tài của ngành công an, các phương tiện tác chiến hiện đại của quân đội cũng được huy động, sẵn sàng cho kịch bản diễn tập chống khủng bố, giải cứu con tin, xử lý tình huống khẩn cấp.
Cả nước đã giảm 34,9% đầu mối trực thuộc Trung ương, 100% đảng đoàn, ban cán sự đảng, 46% đơn vị hành chính cấp tỉnh, 66,9% đơn vị hành chính cấp xã.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, ngành, cơ quan, địa phương tích cực triển khai các nhiệm vụ, đảm bảo mục tiêu xây dựng nhà máy điện hạt nhân, phục vụ yêu cầu phát triển đất nước thời kỳ mới.
Chiều 7/1/2026, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân họp phiên thứ tư, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban chỉ đạo.
Thường trực Ban Bí thư đề nghị đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng tới cơ sở, xã, phường, đặc khu nhằm tạo sự thống nhất cao về tư tưởng, hành động trong toàn hệ thống chính trị...
Tại buổi thông báo, đồng chí Lê Hoài Trung nhấn mạnh, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV mang ý nghĩa bước ngoặt, là dấu mốc đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển đất nước.
Theo quyết nghị của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, tỉnh Cà Mau có 5 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu 13 đại biểu; tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh được bầu là 73 người.
Đoàn công tác Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Hội đồng bầu cử quốc gia đánh giá cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền tỉnh Tuyên Quang trong công tác triển khai, chuẩn bị cho ngày hội toàn dân.
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội yêu cầu Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk tăng cường nắm tình hình về quốc phòng, an ninh, y tế... từ nay đến khi diễn ra bầu cử.
Chiều 7/1/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì làm việc với Văn phòng Trung ương Đảng và một số cơ quan liên quan về công tác chuẩn bị Đại hội lần XIV của Đảng.
Những ngày này, khắp các tuyến phố của Thủ đô Hà Nội được trang trí cờ hoa, pano, khẩu hiệu... chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tạo không khí trang trọng và niềm hân hoan.
Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tăng trưởng trên 10% năm 2026, tập trung phát triển các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại và hạ tầng trọng điểm.