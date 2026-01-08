Thủ tướng dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Tổng Công ty May 10

Những ngày này, khắp các tuyến phố của Thủ đô Hà Nội được trang trí cờ hoa, pano, khẩu hiệu... chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tạo không khí trang trọng và niềm hân hoan.